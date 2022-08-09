《經濟通通訊社９日專訊》內地當局近日大力整治「芯腐敗」，俗稱「大基金」的國家集成

電路產業投資基金股份有限公司已有多名前任及現任領導人落馬，預料這輪反腐運動將愈擴愈大

，勢波及更多半導體公司。昨日國科微（深：３００６７２）的董事會秘書「突然勤力」，在互

動平台上一口氣回覆了３１條股民提問，而其中一條提問引發了外界關注，當中涉及了「芯腐敗

」話題。

該名股民引述市場傳言指，國科微有高管近期被有關部門帶走調查，特此查詢公司傳聞是否

屬實，抑或公司存在未披露的重大信息。國科微董秘回應指公司目前各項業務正常運行，公司管

理層成員均正常履職。有自媒體稱，傳統媒體報道「國科微某領導失聯」，但記者搜索類似關鍵

字，暫未發現相關報道內容。

國科微股價跌２﹒６％，報６９﹒８５元人民幣。

「大基金」原意為以資金扶持內地晶片行業發展，但其最為外人稱道的是其「點金勝手」的

本事：只要有大基金買入，該股勢必上漲。而值得留意的是，就在大基金高層地震之後，大基金

完成了對國科微的減持計劃，累計減持公司１７２﹒３２萬股或０﹒９５％。（ｅｙ）

