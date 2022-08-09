《經濟通通訊社９日專訊》乘聯會數據顯示，７月新能源乘用車零售銷量達到４８﹒６萬輛

，同比增長１１７﹒３％，環比下降８﹒５％，１－７月形成「Ｗ型」走勢。１－７月新能源乘

用車國內零售２７３﹒３萬輛，同比增長１２１﹒５％。

７月新能源乘用車出口４﹒９萬輛，特斯拉中國產汽車７月出口量達１９７５６輛。７月新

能源車國內零售滲透率２６﹒７％，較２０２１年７月１４﹒８％的滲透率提升１１﹒９個百分

點。

７月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地

位；以奇瑞集團與廣汽集團為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。



＊今年新能源乘用車銷量上調到６００萬＊



乘聯會指出，按照乘聯會數據１－６月新能源乘用車批發２４６﹒６萬輛，同比增長

１２２﹒８％。隨著７月的新能源乘用車廠商批發銷量５６﹒４萬輛，增長１２３﹒７％的增速

不減。２０２２年中國新能源車總體進度已經超過乘聯會去年末５５０萬輛乘用車的預測，因此

謹慎的看，目前需要調高新能源乘用車預測５０萬輛到６００萬輛，四季度初仍可能調高預測。

乘聯會指出，目前油價持續高位，有利於新能源車的增長。新能源車市場仍將全面加速，尤

其是自主品牌經濟型電動車（Ａ００級＋Ａ０級）會持續放量；新能源新品持續推出，覆蓋廣泛

的價位段和產品特點，各主流廠商的推廣積極性處於高位，增程等插混車型在市場面的接受度也

有所提升，帶來新能源的同比較大增量。（ｊｔ）

