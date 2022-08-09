《經濟通通訊社９日專訊》微博平台８日有用戶爆料，稱多位基金經理因為做場外期權交易

被查，甚至有基金經理被帶走。但截至目前，涉及的相關基金公司未有進一步回應，監管渠道也

還沒有看到明確的信息披露。

據內媒引述基金業內人士指，一般情況下，公募基金是不被允許參與場外期權交易的，公募

基金合同內的投資範圍也不包含期權。如果有基金經理違規利用場外期權私下交易，涉嫌操縱市

場，那性質就完全不一樣了。如果屬實的話，對於公募基金經理而言，更多的有可能是私下的交

易行為，至於其中是否涉及老鼠倉還是有其它不合規的交易行為，就不得而知。

場外期權（ＯＴＣ ｏｐｔｉｏｎｓ）通常是指在非集中性的交易場所進行的非標準化的金

融期權合約的交易，標的資產可以是大宗商品，股票，利率，匯率等，定制化的非標準化合約，

只要有對手盤，在標的資產的範圍內幾乎什麼都可以賭。場外期權市場的透明度較低，只有積極

參與當中活動的行內人（例如投資銀行及機構投資者）才能較清楚市場行情。

值得關注的是，近期基金圈出現基金經理密集卸任的情況。僅８月６日當天，就有易方達基

金、華泰柏瑞基金、平安基金等１５家基金管理人發布合計５１隻基金產品變更基金經理的公告

。不過，目前尚沒有證據表明，基金經理密集離任和「網傳多位基金經理因場外期權被查」存在

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