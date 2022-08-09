《經濟通通訊社９日專訊》國家網信辦近日會同公安部，深入清理網上涉詐有害信息，精準

提示潛在受騙群眾，從嚴從重打擊不法分子，維護未成年人財產安全和身心健康。網信辦有關負

責人表示，一些網站平台還存在責任認識不到位、制度機制不完善等問題。ＱＱ、快手

（０１０２４）等社交類平台、短視頻平台要落實信息內容管理要求，持續排查處置涉詐信息、

群圈、帳號；建立完善帳號監測預警機制，及時發現和處置異常帳號，落實帳號實名登記制度；

建立完善涉詐舉報機制，及時處置和反饋網民涉詐舉報；對現有應用、業務、技術進行安全評估

，對不符合要求的進行整改。

網信辦稱，今年以來，已處置涉未成年人電信網絡詐騙案件１﹒２萬餘起。暑假期間，網信

辦反詐中心監測發現多起針對未成年人的電信網絡詐騙事件。不法分子經常以加入「明星粉絲

ＱＱ群」為誘餌，聲稱完成任務可領取禮品或明星簽名，誘導未成年人進行轉帳或刷單；有的宣

稱免費贈送遊戲裝備，再通過「激活費、認證費、驗證費」騙取未成年人錢財，嚴重危害未成年

人身心健康。

網信辦強調，對相關企業未履行風險控制責任致使群眾受騙的，有關部門將依法追究責任。

希望社會各界共同努力，積極引導未成年人，提高防範電信網絡詐騙意識，不給犯罪分子可乘之

機。（ｗｌ）

