《經濟通通訊社９日專訊》內地新冠疫情在旅遊熱點城市升溫，繼海南之後，西藏新疆等地

先後爆發疫情，西藏連續９２０天「零新增」紀錄被打破，拉薩市周日（７日）在重點人員核酸

檢測中發現１８名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員，布達拉宮即日起暫停對外開放。另外，新疆

伊犁州昨日新增無症狀感染者１２３宗，伊寧市、伊寧縣和尼勒克縣均已啟動「熔斷」機制，在

當地的遊客要按照相關規定落實防疫措施，接受隔離管控，待符合返程要求後安排返程。

滬深股市今早小幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０４％，報３２３５﹒７４點，

深綜指低開０﹒１５％，鹽湖提鋰、稀土、煙草股造好，豬肉、新冠檢測股走低。

另外，海南疫情仍在擴大，昨日再增４７１宗，本月１日以來累計逾１５００宗，受波及的

縣市除三亞外增至１２個。國家聯防聯控機制海南工作組已有８５人抵達海南展開指導工作。海

南省政府表示，堅定必勝信心，本周五（１２日）前實現社會面清零。

人民銀行連續第１０日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％，

今日完全對沖到期量。（ｃａ）

