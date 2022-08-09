《經濟通通訊社９日專訊》內地新冠疫情在旅遊熱點城市升溫，繼海南之後，西藏新疆等地
先後爆發疫情，西藏連續９２０天「零新增」紀錄被打破，拉薩市部分地區封城。滬深股市今早
小幅低開，盤中受能源板塊帶動轉升，滬綜指半日升０﹒３１％，報３２４６﹒９５點，深成指
升０﹒１９％，新能源拉動創業板指升０﹒７３％
人民銀行連續第１０日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量
。兩市半日成交５９７１億元，較上日（８日）同時段水平減少２﹒３％。
內媒《證券日報》頭版文章引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟報道，考慮到通膨壓力
有可能在三四季度拾級而上、其他主要經濟體可能繼續維持加息的基本政策立場，下半年中國全
面降息降準的可能性較低，不過貸款市場報價利率（ＬＰＲ）仍有可能出現非對稱下調。
＊能源股成升市主力＊
有行業人士呼籲當局完善相關政策支持煤電企業紓困後，動力煤期貨價格今日暫走高
２﹒５％，煤炭板塊連續兩日走高，鄭州煤電（滬：６００１２１）、山煤國際
（滬：６００５４６）漲停，晉控煤業（滬：６０１００１）升７﹒１％，蘭花科創
（滬：６００１２３）升６％，昊華能源（滬：６０１１０１）走高５﹒２％，中煤能源
（滬：６０１８９８）升４﹒３％，中國神華（滬：６０１０８８）揚２﹒８％。
燃氣股亦漲，重慶燃氣（滬：６００９１７）漲停，深圳燃氣（滬：６０１１３９）升
７﹒９％，新天然氣（滬：６０３３９３）漲５﹒５％，安彩高科（滬：６００２０７）升５％
，國新能源（滬：６００６１７）升４﹒９％，貴州燃氣（滬：６００９０３）升４﹒２％。
＊中芯陷技術難關傳聞，晶片股無力＊
早前市傳負責中芯國際（滬：６８８９８１）北京新建１２英寸晶圓廠ＣＩＭ（計算機集成
製造）系統項目被迫暫停，主因是該項目技術承包方上揚軟件（上海）無法完成中芯的半導體
ＣＩＭ軟件國產化需求。不過，《中國證券報》旗下「中證金牛座」引述上揚軟件相關負責人表
示，中芯國際北京項目並未暫停，公司團隊仍然在為其進行軟件開發。中芯國際今早再跌
０﹒４％，報４２﹒８２元。
美國已計劃與日本、台灣、南韓等國組成「晶片四方同盟」，Ａ場其他半導體股亦繼續回落
。華大九天（深：３０１２６９）遭自媒體指技術落後，股價跌５﹒６％；納芯微
（滬：６８８０５２）跌５％，北京君正（深：３００２２３）跌４﹒７％，鋮昌科技
（深：００１２７０）走低４﹒３％，復旦微電（滬：６８８３８５）跌４﹒１％。
有傳聞指國科微（深：３００６７２）高管近期被有關部門帶走調查，董秘回應指公司管理
層成員均正常履職。國科微股價仍跌１﹒３％，報７０﹒７７元。（ｅｙ）
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