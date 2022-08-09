《經濟通通訊社９日專訊》新一波疫情隨著暑假出行在內地多城爆發，暫沒發生嚴重影響，

滬深股市今早小幅低開，盤中受能源板塊帶動轉升，午後半導體強勁Ｖ彈，但養殖及醫藥股領跌

，加上權重板塊偏弱，滬綜指全日僅升０﹒３２％，連升第四日，收報３２４７﹒４３點，深成

指升０﹒２４％，創業板指則升０﹒７１％。

人民銀行連續第１０日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

。兩市全日成交９５３０億元，和上日（８日）水平相若。

內地新冠疫情在旅遊熱點城市升溫，繼海南、新疆之後，西藏連續９２０天「零新增」紀錄

被打破，拉薩市部分地區封城，最新疑爆發疫情的地方為沿海旅遊城市福建廈門，鼓浪嶼、北辰

山等景區暫停對外開放。海南省委書記沈曉明提出全省要堅定必勝信心，爭取周五（１２日）前

實現社會面清零。三亞鳳凰國際機場今天下午將執行三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安

，成都和上海。

標普全球評級發表最新報告稱，在經濟增長和房地產銷售放緩的背景下，中國地方政府

２０２２年的赤字規模將會擴大。標普已將中國２０２２年的ＧＤＰ增速預期由４﹒２％下調至

３﹒３％，並預計房地產銷售規模將下降三分之一。



＊半導體坐過山車，能源股最亮眼＊



早前市傳負責中芯國際（滬：６８８９８１）北京新建１２英寸晶圓廠ＣＩＭ（計算機集成

製造）系統項目被迫暫停，主因是該項目技術承包方上揚軟件（上海）無法完成中芯的半導體

ＣＩＭ軟件國產化需求。不過，《中國證券報》旗下「中證金牛座」引述上揚軟件相關負責人表

示，中芯國際北京項目並未暫停，公司團隊仍然在為其進行軟件開發。

美國擬計劃與日本、台灣、南韓等國組成「晶片四方同盟」，刺激Ａ場半導體股唱反調，午

後強勁倒升，中芯國際今早跌０﹒４％，午後逆轉收市升０﹒３％。多股急漲，氣派科技

（滬：６８８２１６）升兩成漲停，江豐電子（深：３００６６６）飆１４﹒５％，大港股份

（深：００２０７７）、康強電子（深：００２１１９）、蘇州固鍀（深：００２０７９）、通

富微電（深：００２１５６）、芯源微（滬：６８８０３７）升一成漲停。

能源股今日成亮點，鄭州煤電（滬：６００１２１）、重慶燃氣（滬：６００９１７）升一

成，兗礦能源（滬：６００１８８）漲５﹒３％，中煤能源（滬：６０１８９８）升３﹒９％，

中國石油（滬：６０１８５７）揚０﹒８％。



＊養殖板塊領跌，傳音憂失印市場價跌＊



養殖板塊近日極波動，今日領跌，巨星農牧（滬：６０３４７７）瀉８﹒７％，傲農生物

（滬：６０３３６３）跌６﹒６％，東瑞股份（深：００１２０１）跌５﹒５％，天康生物

（深：００２１００）、唐人神（深：００２５６７）跌５﹒２％，華統股份

（深：００２８４０）跌４﹒９％。

據外電引述知情人士透露，印度尋求限制中國智慧手機生產商出售價格在１﹒２萬盧比（約

１５０美元）以下的設備，從而助推國內逐漸衰弱的手機行業，消息指印度當局目的在於將中國

擠出印度這一全球第二大手機市場。專注海外低端手機領域的傳音控股（滬：６８８０３６）受

影響，股價跌３﹒９％，報６９﹒７５元。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１５６﹒２９ ＋０﹒２０

上證綜合指數 ３２４７﹒４３ ＋０﹒３２ ３９１４﹒１６

深證綜合指數 ２１８８﹒４９ ＋０﹒２４ ５６１５﹒８７

上證Ｂ股指數 ３０４﹒５２ ＋０﹒２７ １﹒４７

深證Ｂ股指數 １２５５﹒８９ －０﹒４６ ２﹒１６

上證１８０指數 ８６６９﹒８０ ＋０﹒２７

上證３８０指數 ６１１４﹒９６ ＋０﹒３７

深證成份指數 １２３３１﹒０９ ＋０﹒２４

中小創新指數 ２５１２﹒９９ ＋０﹒１７

深圳創業板指數 ２６９４﹒８０ ＋０﹒７１

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