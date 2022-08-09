《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３３％，報８６７５﹒２６點，上證

３８０指數半日升０﹒１５％，報６１０１﹒０４點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒５３億元，用６﹒４７億

元或１﹒２％。

早前市傳負責中芯國際（滬：６８８９８１）北京新建１２英寸晶圓廠ＣＩＭ（計算機集成

製造）系統項目被迫暫停，不過上揚軟件相關負責人表示項目並未暫停，公司團隊仍然在為其進

行軟件開發。中芯仍跌０﹒４％，半導體股亦繼續回落，中微公司（滬：６８８０１２）跌近

３％，斯達半導（滬：６０３２９０）挫３﹒３％。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，下半年中國全面降息降準的可能性較低，不過貸

款市場報價利率（ＬＰＲ）仍有可能出現非對稱下調。城商銀行股偏弱，成都銀行

（滬：６０１８３８）跌１﹒５％，廈門銀行（滬：６０１１８７）走低０﹒７％，蘇農銀行

（滬：６０３３２３）跌０﹒６％。

有行業人士呼籲當局完善相關政策支持煤電企業紓困後，煤炭股連續第二日造好。動力煤期

貨價格走高，煤炭板塊拉漲，鄭州煤電（滬：６００１２１）、山煤國際（滬：６００５４６）

漲停，華陽股份（滬：６００３４８）升３﹒５％，晉控煤業（滬：６０１００１）升７﹒１％

，昊華能源（滬：６０１１０１）走高５﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

