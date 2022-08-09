《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒２７％，報８６６９﹒８點，上證

３８０指數收升０﹒３７％，報６１１４﹒９６點。

據外電引述知情人士透露，印度尋求限制中國智慧手機生產商出售價格在１﹒２萬盧比（約

１５０美元）以下的設備，從而助推國內逐漸衰弱的手機行業，此舉將對小米等品牌構成衝擊。

專注海外低端手機領域的傳音控股（滬：６８８０３６）股價受影響，股價全日跌３﹒９％，報

６９﹒７５元人民幣。

早前市傳負責中芯國際（滬：６８８９８１）北京新建１２英寸晶圓廠ＣＩＭ（計算機集成

製造）系統項目被迫暫停，不過上揚軟件相關負責人表示項目並未暫停，公司團隊仍然在為其進

行軟件開發。中芯午後轉升０﹒３％，部分半導體股亦跟隨反彈，三安光電

（滬：６００７０３）升１﹒３％。

有行業人士呼籲當局完善相關政策支持煤電企業紓困後，煤炭股連續第二日造好。動力煤期

貨價格走高，煤炭板塊拉漲，鄭州煤電（滬：６００１２１）、山煤國際（滬：６００５４６）

漲停，華陽股份（滬：６００３４８）升２﹒８％，晉控煤業（滬：６０１００１）升７﹒７％

，昊華能源（滬：６０１１０１）走高４﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

