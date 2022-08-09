《經濟通通訊社９日專訊》深證成指半日升０﹒１９％，報１２３２６﹒１１點，深證中小

創新指數半日無升跌，報２５０８﹒６４點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３８﹒５３億元，賣盤超買盤，

淨流出１８﹒５３億元。

乘聯會公布，７月新能源乘用車零售銷量同比增近１﹒２倍。新能源車概念股拉升，寧德時

代（深：３００７５０）漲２﹒３％，陽光電源（深：３００２７４）升９％，恩捷股份

（深：００２８１２）升０﹒８％，億緯鋰能（深：３０００１４）升３﹒６％，天齊鋰業

（深：００２４６６）揚１﹒５％，匯川技術（深：３００１２４）升０﹒２％。

交通部發布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》（徵求意見稿），自動駕駛有規可

循。無人駕駛汽車概念股集體急升，天邁科技（深：３００８０７）飆兩成漲停，路暢科技

（深：００２８１３）升一成漲停，亞太股份（深：００２２８４）抽升３﹒６％，中通客車

（深：０００９５７）升４﹒７％。

光伏股今早走強，晶澳科技（深：００２４５９）漲５﹒８％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）升４﹒８％，東方盛虹（深：０００３０１）升３﹒８％，晶盛機電

（深：３００３１６）升３﹒１％，錦浪科技（深：３００７６３）升２﹒３％，先導智能

（深：３００４５０）彈１﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

