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AH股新聞

09/08/2022 15:11

《深股通》深成指收升０﹒２４％，中小創新指升０﹒１７％

　　《經濟通通訊社９日專訊》深證成指今日收升０﹒２４％，報１２３３１﹒０９點，深證中
小創新指數收升０﹒１７％，報２５１２﹒９９點。
　　７月２５日上市的汽配次新股－－晉拓股份再次漲停。晉拓股份已經走出１２連板，較
６﹒５５元的發行價已上漲３１１％。部分汽車產業鏈個股集體大漲，標榜股份
（深：３０１１８１）飆近１５％，銀輪股份（深：００２１２６）升５﹒８％，廣東鴻圖
（深：００２１０１）升近６％，恒立實業（深：０００６２２）升２﹒８％。
　　乘聯會公布，７月新能源乘用車零售銷量同比增近１﹒２倍。新能源車概念股拉升，寧德時
代（深：３００７５０）漲逾２％，陽光電源（深：３００２７４）升８﹒１％，億緯鋰能
（深：３０００１４）升２﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）揚１﹒１％，匯川技術
（深：３００１２４）升０﹒５％。
　　交通部發布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》（徵求意見稿），自動駕駛有規可
循。無人駕駛汽車概念股集體急升，天邁科技（深：３００８０７）飆兩成漲停，路暢科技
（深：００２８１３）升一成漲停，亞太股份（深：００２２８４）升０﹒５％，中通客車
（深：０００９５７）升１﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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