《經濟通通訊社９日專訊》中紀委近日來重拳出擊查處「芯腐敗」，被稱為「大基金」的國

家集成電路產業投資基金股份有限公司出現多名高管及前高管落馬，紀委監委今日公布再增三人

受查。

據中央紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組、北京市監察委員會公布，「大基金」管

理人公司華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋，以及投資三部副總經理楊征帆涉嫌嚴重違紀違

法，正接受紀律審查及監察調查；華芯投資投資二部原總經理劉洋涉嫌嚴重違法，目前正接受監

察調查，由於劉洋並非中共黨員，所以毋須接受中紀委調查。

內地晶片業界多名重磅人物落馬，引發行業震動，大基金總裁丁文武失蹤疑被帶走調查，至

於前總裁路軍和深圳子基金合夥人王文忠則被確認落馬，紫光集團多名前高層亦被調查，但未知

事件是否涉及「芯腐敗」；另外負責國產晶片技術發展的工信部亦地震，部長肖亞慶在中共二十

大前突然受查落馬，亦未知其案件是否和「芯腐敗」有關。



＊楊征帆負責基金投資，牽連甚廣＊



楊征帆被帶走調查的消息已盛傳多日，他是雅克科技（深：００２４０９）的董事會成員。

綜合媒體報道，楊征帆在華芯投資負責設備投資，牽涉眾多半導體設備公司，被帶走調查可能與

大基金前總裁路軍有關，背後涉及芯鑫融資租賃的財務問題。（ｅｙ）











