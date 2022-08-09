《經濟通通訊社９日專訊》深圳銀保監局近日發布１７張行政處罰信息公開表。此次被罰的
機構包括中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）深圳市分行、國家開發銀行深圳市分行
、廣州銀行深圳分行和杭州銀行（滬：６００９２６）深圳分行。四家銀行合計被罰１３７０萬
元（人民幣．下同），１３名相關負責人受到處罰。
行政處罰信息顯示，中國銀行深圳市分行因存在超權限辦理出口雙保理、融信達業務、投行
理財業務；貿易融資業務、投行理財業務「三查」不盡職；回流型保理、隱蔽型保險產品內部制
度、研發程序不審慎等１４項違法違規事實，被深圳銀保監局罰款１１３０萬元。
國家開發銀行深圳市分行因發放固定資產貸款未落實實貸實付要求，被罰款４０萬元。廣州
銀行深圳分行因個人經營性貸款「三查」不盡職，貸款資金被挪用；違規發放個人貸款；違規發
放房地產開發貸款，被罰款１２０萬元。杭州銀行深圳分行因貸款貸前調查不盡職、未穿透審核
資金用途，導致信貸資金被挪用，被罰款８０萬元。
此外，１３名相關負責人受到處罰，其中４人被終身禁業，１人被取消高管任職資格３年。
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