《經濟通通訊社９日專訊》人行最晚於約８月１７日公布７月Ｍ２、人幣新增貸及社融等信

貸數據。據《路透》綜合２４家機構的預估中值顯示，停貸風波拖累房地產銷售、月末票據利率

明顯走弱等背景下，７月信貸需求仍然不足，預計新增人民幣貸款１﹒１萬億元（人民幣．下同

），環比減少逾六成，同比則基本持平（６月新增人民幣貸款２﹒８１萬億元）。

專項債發行高峰之後，７月政府債淨融資額料環比大幅減少，企業債券淨融資較上月亦有回

落，預計當月新增社融規模為１﹒３萬億元，環比驟降超七成，但同比增速達２３％（６月新增

社融５﹒１７萬億元）。當月Ｍ２同比增速料持平於１１﹒４％。

中金公司稱，７月百強地產銷售同比下滑４０％，較６月跌幅有所擴大，居民中長期貸款需

求可能走弱；同時，月末票據利率明顯走弱，說明內生信貸需求仍然不足，貸款在連續兩個月同

比多增之後，其同比多增的幅度可能有所減弱。華創證券指出，預計７月貸款呈現兩大特點，一

是「短貸強、長貸弱」，二是「企業強、居民弱」。

社融方面，中泰證券指出，由於大部分新增專項債在６月發行完畢，７月政府債淨融資額規

模顯著收縮，較去年同期僅高出不到７００億元，企業債券淨融資規模較上月也有回落，因此７

月社融較上月將大幅回落。（ｗｌ）

