《經濟通通訊社９日專訊》據《上海證券報》獨家獲悉，銀保監財險部近日下發《關於部分

財險公司短期健康保險業務中存在問題及相關風險的通報》指出，近期，在對部分公司短期健康

險業務開展日常監管和非現場監測過程中，財險部及相關銀保監局發現部分公司短期健康險業務

急速增長，且基本集中於同一類業務模式。

具體來說，部分公司與擁有互聯網醫院、健康科技公司、保險經紀公司關聯公司的相關業務

集群開展合作過程中，用特定藥品團體醫療保險方式承保客戶因已確診疾病發生的後期藥品治療

費用。並且在實際業務承保中，公司通過將等待期設置為０天、將保險責任終止條件設置為給付

一次等方式迎合業務模式需求，保費收入與藥品價格相近，從收取保費到支付賠款間隔時間較短

，且公司未參與掌握核心風險管理環節，業務持續虧損。

通知指出，在上述業務中，公司通過與有關機構合作，使用短期健康險產品實際承擔已確診

客戶發生頻次確定、損失程度確定的醫療費用支出，異化了保險業務，使保險或然事件成為必然

事件。針對上述問題，財險部將會同相關銀保監局對相關公司採取監管措施。（ｗｌ）

