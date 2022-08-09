《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局將於明日（１０日）公布７月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。

據《路透》綜合２７家機構預估中值顯示，７月豬肉價格和蔬菜價格大漲，料帶動中國７月

ＣＰＩ同比漲幅升至２﹒９％，創２０２０年４月以來新高（６月ＣＰＩ同比漲２﹒５％）；與

此同時，海外衰退預期施壓原油等大宗商品價格，７月ＰＰＩ同比漲幅料跌破５％至４﹒８％，

刷新２０２１年３月以來低點（６月ＰＰＩ同比漲６﹒１％）。近１０家機構預計７月ＣＰＩ環

比升幅在０﹒５％；上個月ＣＰＩ和ＰＰＩ環比均持平。

華創證券首席宏觀分析師張瑜稱，ＣＰＩ本月關注點仍然在供給側，肉蔬價格是主要影響因

素。除豬肉價格受產能收縮而大幅上漲外，漲幅最大的就是蔬菜價格，夏季高溫降雨天氣影響蔬

菜生長和運輸。其研究報告並指出，７月豬肉、蔬菜、雞蛋批發均價環比分別上漲３４﹒９％、

１２﹒９％、１﹒３％；不過，受前期國際油價下跌影響，７月汽油零售均價下跌２﹒３％，或

對ＣＰＩ帶來小幅拖累。

張瑜並預計，７月ＰＰＩ環比下降１﹒３％左右，同比漲幅回落至４％左右，與原油和有色

價格等大宗商品價格下跌有關，且７月ＰＭＩ分項價格指數也預示了這點。



＊高盛料７月ＣＰＩ漲幅擴至３％＊



高盛則預計ＣＰＩ同比漲幅將反彈至３％，其亦認為是豬價等食品價格７月大漲導致；非食

品通脹放緩，製造業和服務業的產出價格在７月都顯示出較低的通脹壓力。高盛並預計ＰＰＩ同

比升幅回落至４﹒８％，理由也是商品價格和製造業ＰＭＩ價格指數下降。

中金公司張文朗、彭文生等認為，基於豬價、大宗、服務等價格分項預測，今年下半年

ＰＰＩ同比漲幅將繼續回落，但是ＣＰＩ同比漲幅繼續上升，年底可能反映基數原因而小幅回軟

，全年平均可能為２﹒２％左右。中國今年ＣＰＩ目標漲幅目標為３％左右。（ｗｌ）

