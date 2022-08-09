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AH股新聞

09/08/2022 07:53

《國企紅籌》龍源電力（００９１６）７月發電量同比升３﹒８％

　　《經濟通通訊社９日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，７月按合
併報表口徑發電量約５００萬兆瓦時，較去年同期增長３﹒７９％。其中，風電和火電分別增長
１﹒９２％和２﹒０９％，其他可再生能源升９２﹒４７％。
　　該集團指，今年首７個月累計發電量約４１３１萬兆瓦時，較去年同期增長８﹒９２％，其
中，風電和火電分別增長９﹒２６％和０﹒５３％，其他可再生能源升８７﹒１９％。（ｗｈ）

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