《經濟通通訊社９日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，７月按合

併報表口徑發電量約５００萬兆瓦時，較去年同期增長３﹒７９％。其中，風電和火電分別增長

１﹒９２％和２﹒０９％，其他可再生能源升９２﹒４７％。

該集團指，今年首７個月累計發電量約４１３１萬兆瓦時，較去年同期增長８﹒９２％，其

中，風電和火電分別增長９﹒２６％和０﹒５３％，其他可再生能源升８７﹒１９％。（ｗｈ）

