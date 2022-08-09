  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/08/2022 07:53

杭品生活科技（１６８２）尋股東授權董事售中海油（８８３）股份

　　《經濟通通訊社９日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，尋求股東授權董事出售所持
中海油（００８８３）（滬：６００９３８）１３０萬股，最低售價為每股６﹒９２９元，
　　該集團指，假設以公告日期前一個交易日收市價每股中海油股份９﹒５１元出售，預期所得
款項將約１２４０萬元，並將確認收益約５﹒６萬元。認為潛在出售事項將增強本公司之流動資
金狀況。本集團擬將潛在出售事項所得款項用作一般營運資金。（ｗｈ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金