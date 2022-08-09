《經濟通通訊社９日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，尋求股東授權董事出售所持

中海油（００８８３）（滬：６００９３８）１３０萬股，最低售價為每股６﹒９２９元，

該集團指，假設以公告日期前一個交易日收市價每股中海油股份９﹒５１元出售，預期所得

款項將約１２４０萬元，並將確認收益約５﹒６萬元。認為潛在出售事項將增強本公司之流動資

金狀況。本集團擬將潛在出售事項所得款項用作一般營運資金。（ｗｈ）

