《經濟通通訊社９日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，尋求股東授權董事出售所持
中海油（００８８３）（滬：６００９３８）１３０萬股，最低售價為每股６﹒９２９元，
該集團指，假設以公告日期前一個交易日收市價每股中海油股份９﹒５１元出售，預期所得
款項將約１２４０萬元，並將確認收益約５﹒６萬元。認為潛在出售事項將增強本公司之流動資
金狀況。本集團擬將潛在出售事項所得款項用作一般營運資金。（ｗｈ）
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09/08/2022 07:53
杭品生活科技（１６８２）尋股東授權董事售中海油（８８３）股份
《經濟通通訊社９日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，尋求股東授權董事出售所持
中海油（００８８３）（滬：６００９３８）１３０萬股，最低售價為每股６﹒９２９元，
該集團指，假設以公告日期前一個交易日收市價每股中海油股份９﹒５１元出售，預期所得
款項將約１２４０萬元，並將確認收益約５﹒６萬元。認為潛在出售事項將增強本公司之流動資
金狀況。本集團擬將潛在出售事項所得款項用作一般營運資金。（ｗｈ）
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