《經濟通通訊社９日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，終止與珠

海依雲以合資公司形式收購長沙仁惠房地產３７％股權及註銷合資公司，對業務、運營或財務狀

況概無重大不利影響。

該集團指，商業談判未能達成一致，經磋商後終止建議長沙收購事項，珠海依雲將於

２０２２年本月１５日前退還其所支付誠意金約２﹒９６億元人民幣及相應資金佔用費。至於合

資公司將於９月１９日前註銷。（ｗｈ）

