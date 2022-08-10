《經濟通通訊社１０日專訊》白雲山（００８７４）（滬：６００３３２）得悉，國家醫療

保障局網站昨日發布《關於天心製藥等３家企業虛增原料藥價格、虛抬藥價套取資金有關情況的

通報》，涉的三家企業為旗下白雲山製藥總廠、白雲山天心製藥及白雲山敬修堂藥業。

該《通報》內容指出，相關政府部門調查後，指出三家藥品生產企業為規避「兩票制」政策

和監管，與下游５０多家藥品代理商相互串通，對注射用頭孢硫脒等８７種藥品採取虛高價格採

購原料藥的方式套現。套現主要方式為在原料藥採購環節增加指定的「經銷商」，原料藥「經銷

商」受藥品代理商實際控制，將低買高賣原料藥獲得的差價收入套現，轉移至藥品代理商。目前

，該三家企業已按要求在全國範圍內對所涉藥品進行價格整改（降價），部分品規被停止採購。

廣東省責令三家企業以及關聯的其他企業全面整改營銷模式，停止相關違規操作。此外，對涉嫌

違紀、違法、犯罪的人員，有關部門正在依紀依法查處。



＊對集團經營業務不會重大影響＊



白雲山公布，三家企業涉及撤銷掛網（主動或被動停止向公立醫院銷售，簡稱「撤網」）產

品的毛利合計約０﹒１５億元（人幣．下同）、與《通報》有關而降價銷售之產品的毛利合計約

３﹒２０億元，佔白雲山２０２１年度經審計的毛利比例分別約０﹒１２％及２﹒４５％；今年

第一季度，三家企業涉及撤網產品毛利合計約０﹒１２億元、降價產品毛利合計約１﹒０２億元

，佔白雲山季度未經審計的毛利比例分別約０﹒２５％及２﹒１３％。白雲山董事會認為，《通

報》對該公司來產品銷售會產生一定影響，但不會對經營業務產生重大不良影響。

白雲山表示，已採取一系列的整改措施，並經責成三家企業停止與相關代理商、經銷商的合

作，全面整改營銷模式，在全國範圍進行相關產品降價或撤網，並已經對三家企業相關負責人予

以免職或停職處理。（ｍｈ）

