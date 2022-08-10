《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》發改委、工信部、商務部、市場監管總局

發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，針對「天價」月餅暴露的突出問題

，在堅持月餅價格由市場形成的基礎上，綜合運用市場化、法治化手段，推動企業守法經營、合

理定價，促進月餅行業健康發展。

《公告》提出的主要監管要求：一是對高價盒裝月餅實行重點監管。明確月餅價格由企業自

主決定，鼓勵經營者生產、銷售物美價廉的盒裝月餅。對單價超過５００元人民幣的盒裝月餅實

行重點監管。

二是嚴格執行包裝強制性標準，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料。

三是禁止月餅混合銷售。要求經營者銷售盒裝月餅不得以任何形式搭售其他商品，不得以禮

盒等形式將月餅同其它產品混合銷售。

四是規範月餅券管理。要求經營者發行月餅券、月餅卡等提貨卡券的，應嚴格遵守《單用途

商業預付卡管理辦法（試行）》。

五是加強酒店及餐廳渠道監管。要求酒店、餐廳等經營者加工製作、銷售盒裝月餅應遵守相

同政策規定。

六是強化電商平台監督責任。要求電商平台內經營者從事盒裝月餅銷售活動需與線下經營者

同樣遵守相關規定。

七是倡導行業自律，倡導不使用魚翅、燕窩等珍稀食材，引導經營者合理定價，自覺維護市

場秩序。

