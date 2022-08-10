《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海公示三家今年擬入選的電子消費券發
放平台企業，分別是支付寶（中國）網絡技術有限公司（支付寶）、財付通支付科技有限公司（
微信支付）、中國銀聯股份有限公司（雲閃付）。
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10/08/2022 14:15
《駐滬專電》支付寶、財付通擬入選成為上海電子消費券發放平台
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海公示三家今年擬入選的電子消費券發
放平台企業，分別是支付寶（中國）網絡技術有限公司（支付寶）、財付通支付科技有限公司（
微信支付）、中國銀聯股份有限公司（雲閃付）。
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