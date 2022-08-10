《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》國內智庫上海華頓經濟研究院今日發布

２０２２年中國上市公司百強排行榜。榜單顯示，工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、農業銀行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國

石油（００８５７）（滬：６０１８５７）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、

中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）、中遠海控（０１９１９）

（滬：６０１９１９）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中國建築

（滬：６０１６６８）位列中國上市公司前十強。其中，工商銀行去年營業利潤突破４０００億

元（人民幣．下同），連續１３年蟬聯榜首。

華頓經濟研究院表示，今年上榜的５００家中國上市公司利潤總額超過６萬億元，佔全國

ＧＤＰ比重超過５％，同比增長２０﹒８５％，增速創歷史最高；共實現營業收入４６﹒５萬億

元，增長１８﹒７２％；總資產３１１萬億元，增長８﹒３％，總市值５４﹒６萬億元，增長

３﹒３％，營業收入和總市值與全國ＧＤＰ之比分別達到４０﹒６８％和４７﹒７８％。

從行業分布來看，５００強企業中，醫藥生物企業有４７家、非銀金融企業４３家、銀行

３７家、基礎化工３７家、交通運輸有３１家。醫藥生物企業數量首次位居行業榜首，但醫療生

物企業平均排名和首位企業排名尚落後於其他四大行業。與此同時，今年僅有２２家房地產企業

上榜，相較最高點時的５５家減少六成，除濱江集團（深：００２２４４）和浦東金橋

（滬：６００６３９）排名上升外，其他上榜房企排名均較上年有較大幅度下降。

