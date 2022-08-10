《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》國內智庫上海華頓經濟研究院今日發布
２０２２年中國上市公司百強排行榜。榜單顯示，工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、農業銀行
（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、中國
石油（００８５７）（滬：６０１８５７）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、
中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）、中遠海控（０１９１９）
（滬：６０１９１９）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中國建築
（滬：６０１６６８）位列中國上市公司前十強。其中，工商銀行去年營業利潤突破４０００億
元（人民幣．下同），連續１３年蟬聯榜首。
華頓經濟研究院表示，今年上榜的５００家中國上市公司利潤總額超過６萬億元，佔全國
ＧＤＰ比重超過５％，同比增長２０﹒８５％，增速創歷史最高；共實現營業收入４６﹒５萬億
元，增長１８﹒７２％；總資產３１１萬億元，增長８﹒３％，總市值５４﹒６萬億元，增長
３﹒３％，營業收入和總市值與全國ＧＤＰ之比分別達到４０﹒６８％和４７﹒７８％。
從行業分布來看，５００強企業中，醫藥生物企業有４７家、非銀金融企業４３家、銀行
３７家、基礎化工３７家、交通運輸有３１家。醫藥生物企業數量首次位居行業榜首，但醫療生
物企業平均排名和首位企業排名尚落後於其他四大行業。與此同時，今年僅有２２家房地產企業
上榜，相較最高點時的５５家減少六成，除濱江集團（深：００２２４４）和浦東金橋
（滬：６００６３９）排名上升外，其他上榜房企排名均較上年有較大幅度下降。
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