《經濟通通訊社１０日專訊》美國遊戲引擎巨頭Ｕｎｉｔｙ公布，將建立合資企業

Ｕｎｉｔｙ中國以更好地滿足中國創作者社區的需求，阿里巴巴（０９９８８）及中國移動

（００９４１）（滬：６００９４１）等本地合作夥伴將參與投資該合資公司。

Ｕｎｉｔｙ表示，Ｕｎｉｔｙ中國的投後估值為１０億美元（約７８億港元），參與投資的

合作夥伴還包括吉比特（滬：６０３４４４）、米哈游、ＯＰＰＯ、佳都科技

（滬：６００７２８）以及抖音集團。

此外，Ｕｎｉｔｙ將保留Ｕｎｉｔｙ中國的多數股權和控制權；Ｕｎｉｔｙ中國還將成為

Ｕｎｉｔｙ全球產品和服務在中國地區的獨家經銷商，並將於短期內開始為遊戲開發者構建其核

心產品的本地定制版本，包括旗艦產品 Ｕｎｉｔｙ 編輯器的中國版。

早前據《路透》引述消息人士報道，美國遊戲設計軟件開發商Ｕｎｉｔｙ

Ｓｏｆｔｗａｒｅ準備分拆中國部門，以求在全球最大的遊戲市場擴張業務。兩位知情人士稱，

Ｕｎｉｔｙ分拆中國業務是希望將軟件用於更多領域，比如智能城市建模、工業設計、元宇宙。

與Ｕｎｉｔｙ商討的潛在投資者已在元宇宙領域進行大量投資。（ｂｎ））

