《神州數據》２０２２年１－７月主要數據一覽：
同比變動（％） 金額（億元人民幣）
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國內生產總值 ２０２２年第二季 ＋０﹒４ ２９２４６４
２０２２年第一季 ＋４﹒８ ２７０１７８
２０２１年第四季 ＋４﹒０ ３２４２３７
第三季 ＋４﹒９ ２９０９６４
第二季 ＋７﹒９ ２８２８５７
第一季 ＋１８﹒３ ２４９３１０
２０２１年全年 ＋８﹒１ １１４３６７０
２０２０年全年 ＋２﹒２（覆核） １０１３５６７
居民消費價格指數 ２０２２年６月 ＋２﹒５
（ＣＰＩ） 首６月 ＋１﹒７
工業生產者出廠價格 ２０２２年６月 ＋６﹒１
（ＰＰＩ） 首６月 ＋７﹒７
社會消費品零售總額 ２０２２年６月 ＋３﹒１ ３８７４２
城鎮固定資產投資 ２０２２年首６月 ＋６﹒１ ２７１４３０
工業增加值 ２０２２年６月 ＋３﹒９
貨幣供應 Ｍ２ ２０２２年６月底 ＋１１﹒４
Ｍ１ ６月底 ＋５﹒８
Ｍ０ ６月底 ＋１３﹒８
人民幣新增貸款 ２０２２年６月 ２﹒８１萬
外匯儲備 ２０２２年７月底 ３１０４１億美元
出口 ２０２２年７月 ＋１８ ３３２９﹒６億美元
進口 ２０２２年７月 ＋２﹒３ ２３１７億美元
外貿 ２０２２年首７月 貿易順差 ４８２３億美元
直接使用外資（ＦＤＩ） ２０２２年首６月 ＋２１﹒８ １１２３﹒５億美元
製造業採購經理指數 ２０２２年７月 按月跌１﹒２個百分點 ４９％
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