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AH股新聞

10/08/2022 08:00

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　《神州數據》２０２２年１－７月主要數據一覽：
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同比變動（％）　　金額（億元人民幣）
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國內生產總值　　　　　　２０２２年第二季　　　　　　　＋０﹒４　　　　２９２４６４
　　　　　　　　　　　　２０２２年第一季　　　　　　　＋４﹒８　　　　２７０１７８
　　　　　　　　　　　　２０２１年第四季　　　　　　　＋４﹒０　　　　３２４２３７
　　　　　　　　　　　　　　　　　第三季　　　　　　　＋４﹒９　　　　２９０９６４
　　　　　　　　　　　　　　　　　第二季　　　　　　　＋７﹒９　　　　２８２８５７
　　　　　　　　　　　　　　　　　第一季　　　　　　＋１８﹒３　　　　２４９３１０
　　　　　　　　　　　　　２０２１年全年　　　　　　　＋８﹒１　　　１１４３６７０
　　　　　　　　　　　　　２０２０年全年　　　＋２﹒２（覆核）　　　１０１３５６７
居民消費價格指數　　　　　２０２２年６月　　　　　　　＋２﹒５　　　　　　　　　　
（ＣＰＩ）　　　　　　　　　　　　首６月　　　　　　　＋１﹒７　　　　　　　　　　
工業生產者出廠價格　　　　２０２２年６月　　　　　　　＋６﹒１　　　　　　　　　　
（ＰＰＩ）　　　　　　　　　　　　首６月　　　　　　　＋７﹒７　　　　　　　　　　
社會消費品零售總額　　　　２０２２年６月　　　　　　　＋３﹒１　　　　　３８７４２
城鎮固定資產投資　　　　２０２２年首６月　　　　　　　＋６﹒１　　　　２７１４３０
工業增加值　　　　　　　　２０２２年６月　　　　　　　＋３﹒９　　　　　　　　　　
貨幣供應　Ｍ２　　　　　２０２２年６月底　　　　　　＋１１﹒４　　　　　　　　　　
Ｍ１　　　　　　　　　　　　　　　６月底　　　　　　　＋５﹒８　　　　　　　　　　
Ｍ０　　　　　　　　　　　　　　　６月底　　　　　　＋１３﹒８　　　　　　　　　　
人民幣新增貸款　　　　　　２０２２年６月　　　　　　　　　　　　　　　　２﹒８１萬
外匯儲備　　　　　　　　２０２２年７月底　　　　　　　　　　　　　３１０４１億美元
出口　　　　　　　　　　　２０２２年７月　　　　　　　　＋１８　３３２９﹒６億美元
進口　　　　　　　　　　　２０２２年７月　　　　　　　＋２﹒３　　　２３１７億美元
外貿　　　　　　　　　　２０２２年首７月　　　　　　　貿易順差　　　４８２３億美元
直接使用外資（ＦＤＩ）　２０２２年首６月　　　　　　＋２１﹒８　１１２３﹒５億美元
製造業採購經理指數　　　　２０２２年７月　按月跌１﹒２個百分點　　　　　　　４９％
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