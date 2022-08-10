《經濟通通訊社１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



三組數據釋放暖意，消費市場趨穩回升

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專家表示，從近期的出行熱度、電影票房、零售業景氣度三組數據看，當前人員流動繼續恢復，

消費市場繼續趨穩回升。



匯率展現韌性人民幣資產更具魅力

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出口保持兩位數增長再超預期、單月貿易順差歷史性突破１０００億美元、外匯儲備增量創下

１９個月新高……人民幣匯率在繼續消化外部因素影響的同時，進一步展現出較強的穩定性和獨

立性。



持續推進普惠金融試驗區建設

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人民銀行副行長劉國強８月３日至５日赴陝西省宜君縣、印台區調研，召開人民銀行定點幫扶鄉

村振興工作座談會。劉國強表示，要持續推進普惠金融試驗區建設，改善區域金融生態。





《上海證券報》



商業銀行金融工具估值行為將統一

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中國銀行業協會日前發布《銀行業金融工具會計準則操作指引（徵求意見稿）》和《新金融工具

準則實施對中國商業銀行的影響》，擬從金融工具公允價值估值、稅務以及財務指標計算的角度

，統一商業銀行金融工具估值行為。



工業經濟「晴雨表」反映經濟底盤穩

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開工率、用電量、ＰＭＩ指數等一系列最近出爐的指標數據顯示，重點產業鏈供應鏈加快恢復，

產業結構持續優化，工業經濟「壓艙石」的作用進一步被夯實。



中國在運在建核電機組數全球第二

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國家核安全局副局長湯搏９日介紹，截至２０２２年６月，中國在運核電機組５４台，在建核電

機組２３台，在運在建核電機組數為全球第二。





《證券時報》



基金老鼠倉２﹒０版來了嗎？行業內部敲響警鐘

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近日，一則關於基金經理參與場外期權套利的傳聞稱，基金經理只要在建倉某只個股之前，先通

過場外期權通道在券商下單看漲期權，槓桿最高可達２０倍，建倉後該股票若上漲５０％，則場

外期權浮盈可能達到５００％甚至更高，既暴利又隱秘。



國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象

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隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈。今年以來，國家網信辦高

度重視網民舉報線索，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和

網站。



７月房企融資延續二季度平穩走勢

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７月房企融資延續了二季度相對平穩的走勢，但融資環境已改善。中指研究院監測數據顯示，７

月房地產企業非銀融資總額為８８１﹒１億元人民幣，同比降５６﹒７％，環比跌３﹒１％，延

續二季度的走勢。行業平均利率為３﹒８５％，同比環比均有下降。（ｌｃ）

