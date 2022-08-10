《神州經脈》Ａ股表現保持偏弱，白酒、醫藥、金融股下跌，半導體升跌互見，滬綜指總結

全日跌０﹒５４％，報３２３０﹒０２點，中斷連續四日上升趨勢，深成指跌０﹒８７％，創業

板指更吐１﹒３４％。

國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒７％，漲幅較６月擴大

０﹒２個百分點，為連續第二個月漲幅擴大，盡管數據是２０２０年７月份以來兩年新高，但還

是低於市場預期的漲２﹒９％，反映豬價上漲引發的通脹形勢，目前未如外界預測般嚴峻，但亦

有解讀指經濟放緩需求轉弱，物價升幅受限。７月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）漲幅，則

因大宗商品價格下跌收窄至４﹒２％，創１７個月低點，ＣＰＩ及ＰＰＩ之間的剪刀差大幅縮窄

，將紓緩工業生產者的壓力。

兩市全日成交９６６２億元（人民幣．下同），按日增長１﹒４％，外資循陸股通淨流出

６２﹒３６億元人民幣。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶片法案，法案將促進本土半

導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國家的投資。拜登在簽署儀式

上稱：「我們要在美國本土生產這些晶片，降低日常成本，並創造就業。」拜登稱美國完全不生

產這些先進晶片，中國則試圖在這個方面超越美國。中國外交部表示，該法案是美國大搞經濟脅

迫的例證，搞限制脫勾只會損人害己。中國貿促會在網站發文稱，中國貿促會及中國國際商會（

中國貿促會同時使用的另一名稱）提倡並積極推動良性、公平和公正的國際競爭，反對美國借國

家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國的基礎上展開不公平競爭，對美國通過晶片

法案表示堅決反對，並呼籲全球工商界攜手應對。另一邊廂，國務委員兼外長王毅９日在山東青

島同來華訪問的南韓外長朴振舉行會談。王毅強調，當前全球化遭遇逆流，個別國家將經濟政治

化、貿易工具化、標準武器化，破壞全球產供鏈穩定。作為全球自由貿易體系的受益者和建設者

，中韓雙方應共同抵制這種違背市場規律的行徑，共同維護兩國和全球產供鏈安全穩定。



２﹒ 國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室今日聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事

業》白皮書。進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖

國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和

政策。白皮書指出，「和平統一、一國兩制」是我們解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統

一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統

一後台灣長治久安。「一國兩制」正是為解決這個問題而提出的最具包容性的方案。兩岸制度不

同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。白皮書強調，我們願意為和平統一創造廣闊空間，但

絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。此外，中國宣布暫停中美氣候變化商談，美

國官員表示，北京此舉是懲罰全世界，尤其是發展中國家。中國駐美大使秦剛最新回應稱，中國

重信守諾，將堅定不移推進實現碳達峰、碳中和目標，積極參與應對氣變國際合作，向發展中國

家提供力所能及的支持和幫助。



３﹒ 內地昨日（９日）新增本土確診及無症狀感染合計９５２宗，較前日增近１５％。新疆新

增逾百宗無症狀感染，經新疆烏魯木齊市疫情防控指揮部研究決定，自２０２２年８月１０日８

時起，在全市天山區、沙依巴克區、水磨溝區、高新區（新市區）、經開區（頭屯河區）、米東

區實行臨時性靜態管理措施，時間暫定五天。海南疫情仍在擴散，澄邁縣新型冠狀病毒肺炎疫情

防控工作指揮部決定自２０２２年８月１０日７時至１２日７時，在澄邁全縣實行臨時性全域靜

態管理。另據海南省衛健委消息，根據《海南省新冠肺炎疫情防控指揮部關於滯留海南旅客離島

返程有關事宜的公告》，開放離島申請入口。滯留人員可在海南健康碼首頁點擊「離瓊申請」，

分步完成通信行程卡核驗、填報個人信息、當前所在市縣、離島目的地、擬離島日期、擬離島方

式、擬離島口岸等信息後，即可提交申請。海南昨日起分類分批安排符合條件的滯留旅客返程。

對於海南返滬人員，上海市疫情防控辦發布通知稱，對目的地為上海且在上海市有固定居住場所

，並經海南省甄別明確為低風險的人員可以返滬。返滬後實行「３天集中隔離醫學觀察＋４天居

家隔離醫學觀察」。



４﹒ 統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，７月份，受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性

因素影響，ＣＰＩ環比由平轉漲，同比漲幅略有擴大。據測算，在７月份２﹒７％的同比漲幅中

，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒９個百分點，新漲價影響約為１﹒８個百分點。扣除食品和

能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。７月份，受國際國

內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國ＰＰＩ環比由平轉降，同比漲幅繼續回落。據測算

，在７月份４﹒２％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為３﹒２個百分點，新漲

價影響約為１﹒０個百分點。



５﹒ 內房債務違約不斷，對金融系統帶來潛在風險。外電早前報道，中國審計署徵全面審查３

萬億美元（約２０萬億元人民幣）的信託產業，近一個多月檢查至少２０家信託公司帳目，包括

五大信託公司。據《２１世紀經濟報道》最新引述知情人士稱，審計自今年３月份便有，受疫情

影響各地進度不同，有多家公司於７月底審計結束，採取的是抽查方式。這輪審計是針對地方國

有控股的信託公司，央企控股、民營資本控股等不在審計範圍之內。審查範圍不單是帳目，而是

全面的審查，尤其是在業審方面，進行了很詳盡的延伸審計。《彭博》稍早的報道指出，審計署

要求被調研的信託公司上報高風險地產融資項目，以及下一步的處置計劃。預計審計署完成調研

後，將向中國高層提交報告。對於市場傳聞此次審計的重點在房地產融資項目，上述消息人士指

，此次審計重點是風險防範化解、有關政策落實和國有資產管理情況，不只是針對房地產，預計

會對信託下一步的發展出台新政策。



６﹒ 國家衛健委新聞發言人米鋒在今日召開的發布會上表示，目前，海南三亞新冠疫情仍處於

高位進展期；新疆、內蒙古、廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風

險；西藏拉薩、日喀則、阿里等地近日新報告本土疫情，傳播擴散風險較高。他指出，近期周邊

國家疫情快速反彈，外防輸入壓力持續增大。８月以來，全國共有９個省份累計報告本土感染者

超過百例，其中海南省超過２０００例。衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅在同場發布會上稱，

海南疫情在發現的時候已經隱匿傳播了一段時間，當前疫情正處於快速進展期；海南特別是三亞

已經有社區面傳播。據其介紹，目前已從全國１９省調派逾萬名醫療人員支援海南。此外，衛健

委、中醫藥局發布通知稱，將阿茲夫定片納入《新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）》，用於

治療普通型新型冠狀病毒肺炎（ＣＯＶＩＤ－１９）成年患者。日前阿茲夫定研發商真實生物已

經提交向港交所遞交申請上市文件。８月７日，真實生物表示，目前治療新冠肺炎的阿茲夫定片

價格初定，每瓶不到３００元，每瓶３５片，每片１ｍｇ，折合每片售價為８﹒５元。



７﹒ 內地重拳出擊查處「芯腐敗」，最新公布「大基金」管理人公司華芯投資管理有限責任公

司原總監杜洋，投資三部副總經理楊征帆、投資二部原總經理劉洋涉嫌嚴重違法受查。楊征帆同

時擔任多家Ａ股晶片公司董事，包括雅克科技（深：００２４０９）、中微公司

（滬：６８８０１２）、北方華創（深：００２３７１）、長川科技（深：３００６０４）、滬

硅產業（滬：６８８１２６）、拓荊科技（滬：６８８０７２）等。據《彭博》引述知情人士指

出，中央高層領導上個月審閱晶片行業報告時，發現該行業的許多進展疑被明顯誇大，而且很多

投資根本就沒有任何效果，中國在晶片製造方面與西方的差距未有縮小，而美國阻止受資助半導

體企業在華投資後，這個差距恐怕會被不斷拉大。報道指，中國政府花了大量資金投資晶片行業

，相關技術被「卡脖子」的難關仍未解決，當局對此感到「挫折和憤怒」，所以發動反腐風暴進

行徹查。



８﹒ 投資者觀望即將於當地時間周三（１０日）公布的美國７月消費者價格指數（ＣＰＩ），

市場交投淡靜，美元小幅走低。人民幣中間價同樣小幅走低，即期匯率（ＣＮＹ）今早則高開２

點子，全日跌３５點，收報６﹒７５７７。交易員稱，內地最新公布的ＣＰＩ同比漲幅創兩年新

高，但低於市場預期，數據對即期匯價影響不大；晚間美國通脹數據公布前，人民幣料延續區間

波動。美國通脹表現會直接影響美聯儲的加息節奏，因此在關鍵風險釋放前匯市大概率持穩。長

端掉期當前基本反應了中美利差水平，如果後續加息節奏放緩，長端掉期有望階段反彈；但若通

脹仍居高不下，長端則跌勢料加劇。《中國證券報》發表文章稱，出口保持兩位數增長再超預期

、單月貿易順差歷史性突破１０００億美元、外匯儲備增量創下１９個月新高。人民幣匯率在繼

續消化外部因素影響的同時，進一步展現出較強的穩定性和獨立性。在高波動率的市場環境中，

人民幣匯率及人民幣資產的「穩」，將繼續吸引以中長期資產配置為目的的資金流入。（ｗｌ）

