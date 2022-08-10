《鍾之日記》８月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股下跌，內地７月ＣＰＩ及ＰＰＩ同比漲幅均遜預期，內房危機繼續拖累香江魚缸，

恒指低開４６點，報１９９５６，已是高位，午後最多跌５３４點，低見１９４６９，尾市跌幅

稍收窄，全日收挫３９２點或２％，報１９６１０；國指跌１５０點或２﹒２％，報６６４４點

；科指挫１２１點或２﹒８％，報４１７３。大市成交８９２﹒７２億元。

龍湖（００９６０）全日插１６﹒４％，創３年低、單日蒸發近２５０億元市值，坊間傳言

指龍湖商票存在逾期情況，不過報據接近龍湖的消息人士指「龍湖去年就不開商票了，商票逾期

是造謠。」

國泰航空（００２９３）公布，上半年虧損４９﹒９９億元，較去年同期虧損７５﹒６５億

元收窄３３％。國泰預期，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。國泰一度高

見８﹒８元破頂，尾市升幅收窄至０﹒７％，報８﹒５８元。



＊滬指四連升中斷＊



受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，內地７月ＣＰＩ同比漲幅擴大至２﹒７％

創兩年高位；受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，７月ＰＰＩ同比漲幅繼續回落至

４﹒２％，創１７個月低點；兩者同比漲幅均低市場預期。

扣除食品和能源價格的７月核心ＣＰＩ按年漲０﹒８％。分析指，核心ＣＰＩ按年漲幅繼續

維持在「１時代」，反映內地需求復甦，但動能偏弱。ＣＰＩ及ＰＰＩ之間的剪刀差大幅縮窄，

將紓緩工業生產者的壓力。

祖國股市偏弱，白酒、醫藥、金融股下跌，半導體升跌互見，滬綜指收跌０﹒５４％，報

３２３０﹒０２點，中斷連續四日上升趨勢，深成指跌０﹒８７％，創業板指更吐１﹒３４％。

兩市全日成交９６６２億元人民幣，按日增長１﹒４％，外資循陸股通淨流出６２﹒３６億元。



＊內房業績期料史上最差，股民急拋貨＊



民企內房全日沽壓甚大，其中龍湖（００９６０）午後突然崩跌，一度瀉近兩成低見

２０﹒１元，收盤仍插１６﹒４％報２０﹒９元，創逾三年新低，為全日表現最差藍籌。龍湖公

布，截至２０２２年７月底，累計銷售金額６８３﹒６億元人民幣，按年跌５７﹒７％，７月單

月銷售金額１１８﹒５億元人民幣，按年跌３７﹒７％。 瑞銀稱，逾３０家內房開發商

已出現債務違約或已重組債務，投資者關注未來內房債券到期的處理，而未來１２個月的債務到

期高峰分別為今年９月、明年１月、明年３月及明年４月。四大內房開發商中，若旭暉

（００８８４）現金流消耗速度持續，中線的風險最大，隨後為碧桂園（０２００７）、萬科

（０２２０２）及龍湖，但據該行分析，四大開發商均有足夠的閒置資金去應付再融資需求。瑞

銀降龍湖評級至「中性」，削價近６５％至１５﹒２元。

另外，碧桂園亦跳水逾７％，報２﹒３３元，為２０１７年２月低。時代中國控股

（０１２３３）跌６﹒４％，寶龍地產（０１２３８）挫５﹒８％，合景泰富集團

（０１８１３）跌５﹒２％，旭輝控股集團（００８８４）跌４﹒９％。

國企內房相對硬淨，潤地（０１１０９）跌１﹒６％，越地（００１２３）跌１﹒３％。

內房股將陸續公布上半年業績，銀河聯昌證券發表報告指，預期內房整體的核心淨利潤將按

年跌約３０％，為史上最差，認為上半年表現失色，將短綫拖累市場情緒。另外，據外電引述消

息指，中國審計署正全面調研２０萬億元人民幣的信託產業，近一個多月檢查至少２０家信託公

司帳目，包括五大信託公司，評估行業對金融系統穩定的潛在風險。



＊卡脖子加反腐風暴，晶片股未見大震動＊



美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶片法案，法案將促進美國本土

半導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國家的投資。拜登在簽署儀

式上稱：「我們要在美國本土生產這些晶片，降低日常成本，創造就業。」拜登稱美國完全不生

產這些先進晶片，中國則試圖在這個方面超越美國。白宮還在法案簽署前公布了美光科技和高通

公司的加大投資決定。

美國晶片法案相當於要求全世界頂尖的晶片企業要在中美兩大國之間站邊，而製造晶片頂尖

技術還須依賴美國及其西方盟友，站隊姿態已經很明顯，除了美光和高通之外，台積電、三星都

在美國進行了投資計劃，所以中國表示美國要在半導體對中國「卡脖子」，也有道理。

當然打鐵還須自身硬，在半導體龍頭廠商紛紛在內地建廠的往日，中國的半導體產業卻始終

做不起來，騙補事件一浪接一浪，中國政府花了大錢卻始終無法達成技術突破。最近有外媒指中

國最近狠抓「芯腐敗」就是為了徹查半導體產業為何始終做不起來，盡管官方沒有確認消息，但

是「大基金」前任現任領導都在受查名單上，不免讓人懷疑，傾舉國之力發展國產晶片的背後，

是否帶來大量的尋租空間。

晶片股表現個別，中芯（００９８１）跌２﹒１％，報１７﹒１４元，華虹（０１３４７）

挫４﹒４％，上海復旦（０１３８５）升２﹒１％，芯智控股（０２１６６）無升跌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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