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AH股新聞

10/08/2022 10:45

《Ａ股焦點》美晶片法案催谷中國國產替代，蘇州固鍀等多股漲停

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶
片法案，法案將促進美國本土半導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友
好國家的投資。拜登在簽署儀式上稱：「我們要在美國本土生產這些晶片，降低日常成本，創造
就業。」拜登稱美國完全不生產這些先進晶片，中國則試圖在這個方面超越美國。白宮還在法案
簽署前，公布了美光科技和高通公司的加大投資決定。
　　消息刺激「國產替代」概念，Ａ股半導體板塊先抑後揚，蘇州固鍀（深：００２０７９）、
大港股份（深：００２０７７）、華亞智能（深：００３０４３）集體漲停，富信科技
（滬：６８８６６２）升６﹒２％，氣派科技（滬：６８８２１６）升６﹒１％，拓荊科技
（滬：６８８０７２）升５﹒３％，安集科技（滬：６８８０１９）升５％，通富微電
（深：００２１５６）走高４﹒４％。
　　不過仍有部分晶片股走低，概倫電子（滬：６８８２０６）跌４﹒６％，天岳先進
（滬：６８８２３４）挫４％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌３﹒９％，思特威
（滬：６８８２１３）跌３﹒６％，芯原股份（滬：６８８５２１）走低２﹒９％，國芯科技
（滬：６８８２６２）跌２﹒６％。
　　國產晶片之路仍然任重道遠，除了中芯（滬：６８８９８１）被曝衝擊技術升級受挫之外，
中央狠抓「芯腐敗」也讓人對「大基金」的成效生疑。被稱為「大基金」的國家集成電路產業投
資基金股份有限公司近日多名高管及前高管落馬，紀委監委公布再增三人受查，包括「大基金」
管理人公司華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆以及華芯投資投資
二部原總經理劉洋。
　　其中楊征帆與國內多家半導體公司關係密切，更是多家半導體上市公司的董事，但相關公司
股價普遍隨板塊走高，反映消息對公司基本面利淡有限：
　
　　　　　　　　　　　楊征帆任董事公司股價表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雅克科技（深：００２４０９）　　６６﹒０７元　　升１﹒８％
　　中微公司（滬：６８８０１２）　１４６﹒６６元　　升１﹒７％
　　北方華創（深：００２３７１）　　　３２８元　　　升０﹒７％
　　長川科技（深：３００６０４）　　６１﹒８９元　　升６﹒９％
　　滬硅產業（滬：６８８１２６）　　２３﹒０１元　　升２﹒４％
　　拓荊科技（滬：６８８０７２）　２８０﹒８４元　　升８﹒２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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