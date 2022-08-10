《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶

片法案，法案將促進美國本土半導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友

好國家的投資。拜登在簽署儀式上稱：「我們要在美國本土生產這些晶片，降低日常成本，創造

就業。」拜登稱美國完全不生產這些先進晶片，中國則試圖在這個方面超越美國。白宮還在法案

簽署前，公布了美光科技和高通公司的加大投資決定。

消息刺激「國產替代」概念，Ａ股半導體板塊先抑後揚，蘇州固鍀（深：００２０７９）、

大港股份（深：００２０７７）、華亞智能（深：００３０４３）集體漲停，富信科技

（滬：６８８６６２）升６﹒２％，氣派科技（滬：６８８２１６）升６﹒１％，拓荊科技

（滬：６８８０７２）升５﹒３％，安集科技（滬：６８８０１９）升５％，通富微電

（深：００２１５６）走高４﹒４％。

不過仍有部分晶片股走低，概倫電子（滬：６８８２０６）跌４﹒６％，天岳先進

（滬：６８８２３４）挫４％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌３﹒９％，思特威

（滬：６８８２１３）跌３﹒６％，芯原股份（滬：６８８５２１）走低２﹒９％，國芯科技

（滬：６８８２６２）跌２﹒６％。

國產晶片之路仍然任重道遠，除了中芯（滬：６８８９８１）被曝衝擊技術升級受挫之外，

中央狠抓「芯腐敗」也讓人對「大基金」的成效生疑。被稱為「大基金」的國家集成電路產業投

資基金股份有限公司近日多名高管及前高管落馬，紀委監委公布再增三人受查，包括「大基金」

管理人公司華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆以及華芯投資投資

二部原總經理劉洋。

其中楊征帆與國內多家半導體公司關係密切，更是多家半導體上市公司的董事，但相關公司

股價普遍隨板塊走高，反映消息對公司基本面利淡有限：



楊征帆任董事公司股價表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

雅克科技（深：００２４０９） ６６﹒０７元 升１﹒８％

中微公司（滬：６８８０１２） １４６﹒６６元 升１﹒７％

北方華創（深：００２３７１） ３２８元 升０﹒７％

長川科技（深：３００６０４） ６１﹒８９元 升６﹒９％

滬硅產業（滬：６８８１２６） ２３﹒０１元 升２﹒４％

拓荊科技（滬：６８８０７２） ２８０﹒８４元 升８﹒２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｙ）

