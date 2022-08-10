《經濟通通訊社１０日專訊》首開股份（滬：６００３７６）９日公告，公司７月共實現簽
約面積３２﹒８３萬平方米，同比增長４﹒４５％；但簽約金額同比下滑２４％，錄７９﹒２５
億元（人民幣．下同）。
累計今年１－７月份簽約面積１７７﹒２９萬平方米，同比降低２５﹒４７％；簽約金額
５１４﹒１１億元，同比降低３２﹒９７％。
首開股份目前跌１﹒１５％，報４﹒３元。（ｄｗ）
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10/08/2022 14:17
《Ａ股焦點》首開股份跌１％，７月簽約金額７９億元同比降２４％
《經濟通通訊社１０日專訊》首開股份（滬：６００３７６）９日公告，公司７月共實現簽
約面積３２﹒８３萬平方米，同比增長４﹒４５％；但簽約金額同比下滑２４％，錄７９﹒２５
億元（人民幣．下同）。
累計今年１－７月份簽約面積１７７﹒２９萬平方米，同比降低２５﹒４７％；簽約金額
５１４﹒１１億元，同比降低３２﹒９７％。
首開股份目前跌１﹒１５％，報４﹒３元。（ｄｗ）
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