《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國銀行業協會發布《銀行業金融工具會

計準則操作指引（徵求意見稿）》和《新金融工具準則實施對中國商業銀行的影響》，擬從金融

工具公允價值估值、稅務以及財務指標計算的角度，統一商業銀行金融工具估值行為。

本次徵求意見稿則從另外三個角度出發、包括三項分指引，分別為銀行業金融工具公允價值

估值實施指引、新金融工具會計準則稅務操作指引、中國銀行業主要財務指標計算指引。

這三項指引分別有利於統一商業銀行金融工具估值行為，提高估值管理水平；明確新舊金融

工具準則的轉換對銀行業各類金融工具的稅務影響；加強中國的銀行在新金融工具準則下各項財

務指標的可比性，提升中國的銀行業整體的財務指標披露的標準化水平。

關於金融工具公允價值估值，相關指引明確，商業銀行應完善公允價值估值管理體系和機制

建設，並建立內部控制和審計機制，相關指引還提供了商業銀行持有的固定收益產品、衍生品、

權益類產品等金融工具的估值方法；關於財務指標計算，相關指引明確了每股類、收益類、資本

類、資產質量類、流動性指標這五類指標的計算方法。

業內人士認為，新金融工具準則作為會計準則本身較複雜，而且主觀性強、原則性表述多。

商業銀行前期在執行新金融工具準則過程中可能存在理解偏差、口徑不一致、執行力度和實施質

效參差不齊等問題。徵求意見稿提供了具體操作指引，商業銀行參照執行可以滿足新金融工具準

則要求。徵求意見稿還從行業自律角度形成外部約束，有利於推動商業銀行提升信息披露質量。

