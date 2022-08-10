《經濟通通訊社１０日專訊》針對早前報道，台灣當局希望鴻海放棄對大陸晶片製造商紫光

的８億美元投資。台灣的經濟部回應稱，此案目前仍請公司補資料，仍在審查過程中，因此對於

媒體報導無從評論。

經濟部投審會表示，日前鴻海已送件審查，由於本案投資形式較為複雜，目前仍請公司補正

資料中，同時也依照投審會機制，同步送審相關業管部會。

鴻海稍早回應媒體詢問表示，本投資案已向主管機關呈報，後續會再跟主管機關說明整體的

投資狀況。

英國《金融時報》報道，台灣當局希望蘋果公司（Ａｐｐｌｅ）供應商鴻海放棄對紫光集團

的８億美元投資。報道引述一位國安方面高層官員指，這項入股肯定不會過關。知情人士並透露

，台灣投資審議委員會尚未正式審查此案，但此交易已被作為具有政治或安全影響的有爭議投資

進行審查。

鴻海是在７月１４日公告子公司工業富聯（滬：６０１１３８）擬斥資５３﹒８億元人民幣

，間接取得紫光集團持股９﹒８％。台媒指，由於鴻海集團此次投資項目涉及半導體、ＩＣ設計

、封裝等產業，由於未事先申請取得經濟部投審會核准，或被罰最多２５００萬元新台幣。

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