《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶

片法案，法案將促進本土半導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國

家的投資。拜登在簽署儀式上稱：「我們要在美國本土生產這些晶片，降低日常成本，並創造就

業。」拜登稱美國完全不生產這些先進晶片，中國則試圖在這個方面超越美國。白宮還在法案簽

署前，公布了美光科技和高通公司的加大投資決定。

中國貿促會在網站發文稱，中國貿促會及中國國際商會（中國貿促會同時使用的另一名稱）

提倡並積極推動良性、公平和公正的國際競爭，反對美國借國家力量阻撓全球工商界正常交流與

合作，在歧視別國的基礎上展開不公平競爭，對美國通過晶片法案表示堅決反對，並呼籲全球工

商界攜手應對。

中國貿促會指，晶片法案是典型的專向性產業補貼，不符合世貿組織的非歧視原則；另一方

面，法案將部分國家確定為重點針對和打擊目標，導致企業被迫調整全球發展戰略和布局。此外

，該法案規定要採取一系列措施保證有關技術只可在美國國內生產。限制了部分國家企業公平參

與全球競爭，對全球經濟復甦和創新增長帶來負面影響。

中國貿促會成立於１９５２年，當時韓戰爆發導致美國推動西方世界對中國實施徹底禁運制

裁，成立目的為促進中國與世界各地之間的貿易、投資和經濟技術合作活動。中國貿促會屬於官

方組織，內設機構為副司局級，省級地方分支機構為正廳級，職責包括落實國家有關重大發展戰

略，促進對外貿易、雙向投資和經濟技術合作、推進與境外對口機構機制化合作、組織中國經貿

代表團出訪等。（ｅｙ）

