《經濟通通訊社１０日專訊》由百度集團（０９８８８）與吉利汽車（００１７５）投資成

立的智能汽車品牌－－集度汽車ＣＥＯ夏一平在集度汽車首屆汽車機器人生態夥伴大會上透露，

集度汽車即將發布首款汽車機器人量產車型的限定版，並將同步開啟預訂，預計於２０２３年下

半年正式交付。該量產車型與此前發布的概念車ＲＯＢＯ－０１有著９０％的相似度。

夏一平表示，集度汽車第二款車型的外觀設計將在２０２２年底的廣州車展亮相，預計於

２０２４年開始交付。同時，集度汽車還提出了「２８８０計劃」，即２０２８年集度將具備全

年交付８０萬輛汽車的能力。

公開資料顯示，集度汽車的首款產品將搭載百度諸多車載技術，包括無激光雷達純視覺自動

駕駛方案（ＡＮＰ＋ＡＶＰ）、ＤｕｅｒＯＳ人工智能系統等，並搭載英偉達ＯｒｉｎＸ芯片和

高通８２９５芯片，分別負責智能駕駛和智能座艙。夏一平稱，２０２３年，集度汽車量產交付

車輛將擁有「門到門、啟到停」高階自動駕駛能力。

機構預測，２０２５年全球自動駕駛汽車出貨量預計達５０００萬輛，中國Ｌ２級以上智能

汽車銷量將破１０００萬輛，智能汽車滲透率將達５０％。（ｊｔ）

