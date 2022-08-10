《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部公布，國務委員兼外長王毅９日在山東青島同來華

訪問的南韓外長朴振舉行會談。王毅強調，當前全球化遭遇逆流，個別國家將經濟政治化、貿易

工具化、標準武器化，破壞全球產供鏈穩定。作為全球自由貿易體系的受益者和建設者，中韓雙

方應共同抵制這種違背市場規律的行徑，共同維護兩國和全球產供鏈安全穩定。

雙方同意加快中韓自貿協定第二階段談判，爭取盡快達成一致。雙方同意就維護產供鏈穩定

事宜開展對話，致力於產供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。堅持貿易投資自由化，遵守世

貿規則，堅持非歧視、非排他、公開、透明原則。

中國官方又引述朴振表示，面對全球動盪加劇、世界進入大轉型時期，韓方願以兩國建交

３０周年為契機，在韓中戰略合作夥伴關係的基礎上，相互尊重、平等互利、增進互信，開展開

放包容合作，使兩國關係更加成熟健康。

美國在高科技產業全力圍堵中國，參眾兩院目前高票通過５２０億美元的《晶片法案》，總

統拜登最新於當地時間周二（９日）簽署晶片法案，並稱其為「美國本土數十年一遇的投資」。

與此同時，美國正聯合日本、南韓、台灣擬組晶片「四方聯盟」，而南韓早前已決定參加該聯盟

的預備會議。韓媒稱，由於擔憂加入該聯盟後將影響中國市場業務，令南韓政府對此提案依然遲

遲未決。朴振此行訪問中國，被認為將致力於消除北京政府的誤解。（ｗｌ）

