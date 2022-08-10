《經濟通通訊社１０日專訊》美國國會眾議長佩洛西訪台後，中方決定對美實施八項制裁，

包括暫停中美氣候變化商談。外界憂心全球無法凝聚足夠決心，及時應對暖化和避免衝擊。美國

官員表示，北京此舉是懲罰全世界，尤其是發展中國家。中國駐美大使秦剛最新回應稱，中美在

各領域合作離不開兩國關係大氣候，受佩洛西眾議長訪台嚴重影響，中方不得不暫停中美雙邊氣

候變化商談。美方說中方在懲罰全世界，特別是發展中國家。但美國代表不了全世界。

秦剛強調，中國重信守諾，將堅定不移推進實現碳達峰、碳中和目標，積極參與應對氣變國

際合作，向發展中國家提供力所能及的支持和幫助，為應對氣候變化這一全球性挑戰做出自己的

貢獻。美方應切實履行應對氣變的歷史責任和義務。他又指，美方還借口所謂新疆「強迫勞動」

的謊言，制裁打壓中國光伏企業，強迫大量包括維吾爾族在內的中國工人失業，直接損害中美氣

變合作。

中美是世界兩大溫室氣體排放國，因應氣候變遷向來是這兩超級大國合作的重點領域之一。

曾任美國國務卿的拜登政府氣候特使凱瑞（Ｊｏｈｎ Ｋｅｒｒｙ）指出，「任何國家都不該因

為雙邊分歧，阻礙生死攸關的跨國問題取得進展。」（ｗｌ）

