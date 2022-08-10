《經濟通通訊社１０日專訊》中國（深圳）綜合開發研究院發布《數「鏈」大灣區－－區塊

鏈助力粵港澳大灣區一體化發展報告（２０２２）》。該報告對以微眾銀行為代表的金融機構及

科技企業在區塊鏈技術領域的落地成果進行了研究分析。微眾銀行副行長兼首席信息官馬智濤在

接受《中國證券報》專訪時表示，作為國內首家互聯網銀行，微眾銀行有效地開展了可信底層基

礎設施建設、國產開源創新生態探索等一系列重大創新實踐，共同助力粵港澳大灣區一體化融合

發展。

馬智濤指，微眾銀行已累計服務有效個人客戶數達３﹒４億，服務小微企業近２８０萬家。

２０２２年上半年，微眾銀行的營收和淨利潤都保持３０％增幅。



＊支持「珠三角徵信鏈」建設＊



在金融服務方面，微眾銀行運用區塊鏈開源技術支持了「珠三角徵信鏈」的建設。截至５月

３１日，「珠三角徵信鏈」共上鏈徵信機構、數據源單位、監管部門等節點１１個，上鏈企業

２２７﹒６４萬家，上鏈信用信息５９０８﹒１６萬條，為２０７家金融機構開立查詢用戶

１﹒４７萬個，累計上鏈授權９﹒７７萬筆。金融機構依托「珠三角徵信鏈」平台，累計授信

５﹒２３萬多戶，金額３２３３﹒４８億元人民幣。

馬智濤認為，粵港澳大灣區融合發展，數字基礎設施建設必不可少。既然微眾有這方面的技

術儲備，就應該把助力整個大灣區把這個基礎建設搭建好。未來，相信肯定還是有很多的商業機

會能夠去參與。（ｗｌ）

