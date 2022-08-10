《經濟通通訊社１０日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１６％

，報３２４２﹒３６點，深綜指低開０﹒２１％，盤中關注通脹數據出爐。

中紀委近日來重拳出擊查處「芯腐敗」，被稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金股

份有限公司出現多名高管及前高管落馬，紀委監委今日公布再增三人受查，包括「大基金」管理

人公司華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆以及華芯投資投資二部

原總經理劉洋。半導體板塊受反腐風暴困擾，加上美國總統拜登最新簽署５２０億美元的晶片法

案，以促進本土半導體研發及生產，半導體板塊走勢更波動，今早再領跌超過１％。

人民銀行連續第１１日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，完全對沖到期量

。８月份以來，隔夜資金利率持續低位徘徊，據內媒《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師

王青報道稱，在市場資金利率明顯低於相應政策利率的背景下，ＭＬＦ縮量續作的可能性會增加

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中國外交部發表聲明說，外長王毅在青島同南韓外長朴振舉行會談，雙方同意就維護產供鏈

穩定事宜開展對話，並致力於產供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。另外王毅和朴振還就「

薩德」問題交換意見，努力不使其「成為影響兩國關係的絆腳石」。（ｅｙ）

