《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

２﹒７％，漲幅較６月擴大０﹒２個百分點，為連續第二個月漲幅擴大，盡管數據是２０２０年

７月份以來兩年新高，但還是低於市場預期的漲２﹒９％，反映豬價上漲引發的通脹形勢，目前

未如外界預測般嚴峻；至於全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）漲幅，則因大宗商品價格下跌收

窄至４﹒２％，創１７個月低點，ＣＰＩ及ＰＰＩ之間的剪刀差大幅縮窄，將紓緩工業生產者的

壓力。

不過Ａ股表現保持偏弱，白酒、醫藥、金融股下跌，拖累滬綜指半日跌０﹒３７％，報

３２３５﹒３８，中斷連日上升趨勢，深成指跌０﹒５６％，創業板指更吐０﹒９９％。兩市半

日成交６０７９億元（人民幣．下同），較上日（９日）同時段成交減少１﹒８％。

據《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青報道稱，在市場資金利率明顯低於相應政

策利率的背景下，ＭＬＦ縮量續作的可能性會增加。



＊晶片炒國產替代，再生異動＊



美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶片法案，法案將促進美國本土

半導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國家的投資。拜登在簽署儀

式上稱：「我們要在美國本土生產這些晶片，降低日常成本，創造就業。」拜登稱美國完全不生

產這些先進晶片，中國則試圖在這個方面超越美國。白宮還在法案簽署前，公布了美光科技和高

通公司的加大投資決定。

中央近日狠抓「芯腐敗」，「大基金」再有多名高管受查，有外媒稱和高層不滿晶片行業花

大錢投資卻無技術突破有關。

「國產替代」概念炒作，Ａ股半導體板塊先抑後揚，，氣派科技（滬：６８８２１６）升

１３﹒５％，富信科技（滬：６８８６６２）飆１０﹒３％，蘇州固鍀（深：００２０７９）、

大港股份（深：００２０７７）、華亞智能（深：００３０４３）集體漲停。

不過仍有部分晶片股走低，概倫電子（滬：６８８２０６）跌５﹒９％，思特威

（滬：６８８２１３）跌３﹒４％，東微半導（滬：６８８２６１）跌３﹒２％，明微電子

（滬：６８８６９９）跌３％。



＊寧德時代長期合作，宇通客車價漲停＊



寧德時代（深：３００７５０）在官方公眾號發布，寧德時代與宇通客車

（滬：６０００６６）在河南鄭州簽署十年戰略合作框架協議。根據協議，雙方將在客車、重型

卡車、輕卡、工程機械、環衛車等商用車領域進行合作，並推進新材料、新體系、新技術的創新

開發與應用，共同制定商用車電池技術標準。寧德時代稱目前已向宇通配套１９ＧＷｈ動力電池

，為近１５萬輛新能源客車提供動力，佔比高達９３％。

寧德時代跌１﹒９％，報５０１﹒７元人民幣，宇通客車則漲停，報８﹒２６元。（ｅｙ）

