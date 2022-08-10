《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股表現保持偏弱，白酒、醫藥、金融股下跌，半導體升跌互

見，滬綜指總結全日跌０﹒５４％，報３２３０﹒０２點，中斷連續四日上升趨勢，深成指跌

０﹒８７％，創業板指更吐１﹒３４％。

國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒７％，漲幅較６月擴大

０﹒２個百分點，為連續第二個月漲幅擴大，盡管數據是２０２０年７月份以來兩年新高，但還

是低於市場預期的漲２﹒９％，反映豬價上漲引發的通脹形勢，目前未如外界預測般嚴峻，但亦

有解讀指經濟放緩需求轉弱，物價升幅受限。７月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）漲幅，則

因大宗商品價格下跌收窄至４﹒２％，創１７個月低點，ＣＰＩ及ＰＰＩ之間的剪刀差大幅縮窄

，將紓緩工業生產者的壓力。

兩市全日成交９６６２億元（人民幣．下同），按日增長１﹒４％，外資循陸股通淨流出

６２﹒３６億元人民幣。



＊半導體分化，利好利淡互搏＊



美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶片法案，法案將促進美國本土

半導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國家的投資。拜登在簽署儀

式上稱：「我們要在美國本土生產這些晶片，降低日常成本，創造就業。」拜登稱美國完全不生

產這些先進晶片，中國則試圖在這個方面超越美國。白宮還在法案簽署前，公布了美光科技和高

通公司的加大投資決定。

消息刺激「國產替代」概念，部分Ａ股半導體板塊拉漲，蘇州固鍀（深：００２０７９）、

大港股份（深：００２０７７）、華亞智能（深：００３０４３）集體漲停，不過行業整體仍偏

跌，概倫電子（滬：６８８２０６）挫７﹒６％，明微電子（滬：６８８６９９）跌５﹒５％，

華大九天（深：３０１２６９）跌５﹒３％，芯原股份（滬：６８８５２１）下滑５﹒１％，東

微半導（滬：６８８２６１）跌４﹒８％。

被稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金股份有限公司近日多名高管及前高管落馬，

紀委監委公布再增三人受查，包括「大基金」管理人公司華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋

、投資三部副總經理楊征帆以及華芯投資投資二部原總經理劉洋。其中楊征帆與國內多家半導體

公司關係密切，是多家半導體上市公司的董事，相關公司發公告指楊征帆不參與日常經營管理，

股價普遍隨板塊走高，反映消息對公司基本面利淡有限，如長川科技（深：３００６０４）漲

６﹒４％，拓荊科技（滬：６８８０７２）升５﹒８％，南大光電（深：３００３４６）升

４﹒３％。



＊養豬股憂調控，食品股愁成本＊



食品仍然為拉動通脹的主力，而豬肉價格按月上漲２５﹒６％，同比漲２０﹒２％，統計局

指主要受前期生豬產能去化效應逐步顯現、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響。惟

豬肉股擔憂當局調控加劇，股價先行回調，立華股份（深：３００７６１）跌２﹒６％，湘佳股

份（深：００２９８２）跌２％，傲農生物（滬：６０３３６３）跌１﹒６％，雙匯發展

（深：０００８９５）跌１﹒５％，大北農（深：００２３８５）走低１﹒１％。

食物原料價格上漲對食品飲料公司影響巨大，食品股跌幅居前。海天味業

（滬：６０３２８８）疊加員工失言事件，股價挫４﹒９％；重慶啤酒（滬：６００１３２）挫

５％，安井食品（滬：６０３３４５）跌３﹒９％，絕味食品（滬：６０３５１７）跌３﹒４％

，雪天鹽業（滬：６００９２９）挫２﹒８％，天味食品（滬：６０３３１７）跌２﹒６％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１０９﹒７４ －１﹒１２

上證綜合指數 ３２３０﹒０２ －０﹒５４ ３９００﹒６６

深證綜合指數 ２１８０﹒８３ －０﹒３５ ５７６１﹒１２

上證Ｂ股指數 ３０４﹒３７ －０﹒０５ １﹒２６

深證Ｂ股指數 １２５６﹒５９ ＋０﹒０６ １﹒４５

上證１８０指數 ８５７９﹒５３ －１﹒０４

上證３８０指數 ６０９５﹒９６ －０﹒３１

深證成份指數 １２２２３﹒５１ －０﹒８７

中小創新指數 ２５１９﹒８４ ＋０﹒２７

深圳創業板指數 ２６５８﹒５８ －１﹒３４

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