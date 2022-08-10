《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７７％，報８６０３﹒０１點，上

證３８０指數半日跌０﹒０３％，報６１１２﹒８７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３６﹒９８億元，賣盤超買盤，

淨流出１６﹒９８億元。

煤炭股連升兩日後今早集體回吐，華陽股份（滬：６００３４８）挫２﹒１％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）跌１﹒３％，中國神華（滬：６０１０８８）跌０﹒０４％，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌１﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌１﹒２％，潞安環能

（滬：６０１６９９）跌１﹒２％，淮北礦業（滬：６００９８５）跌１﹒８％。

外資連續三日流走，白酒股沽壓重，貴州茅台（滬：６００５１９）滑１﹒５％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌１﹒６％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌１﹒８％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）跌１﹒４％，水井坊（滬：６００７７９）跌０﹒８％，口子窖

（滬：６０３５８９）跌１﹒２％，金種子酒（滬：６００１９９）跌０﹒９％，伊力特

（滬：６００１９７）跌近１％。

美國將於今晚公布７月份通脹數據，市場憧憬通脹回落，聯儲局加息步伐有望減慢，金價收

高。黃金概念股今早逆市走強，銀泰黃金（深：０００９７５）飆６﹒６％，山東黃金

（滬：６００５４７）漲３﹒６％，紫金礦業（滬：６０１８９９）彈逾１％，中金黃金

（滬：６００４８９）升２﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

