《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒０４％，報８５７９﹒５３點，
上證３８０指數收跌０﹒３１％，報６０９５﹒９６點。
外資連續三日流走，白酒股沽壓重，貴州茅台（滬：６００５１９）滑１﹒８％，山西汾酒
（滬：６００８０９）跌１﹒４％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌１﹒８％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）跌２﹒４％，水井坊（滬：６００７７９）跌逾１％，口子窖
（滬：６０３５８９）跌０﹒９％，金種子酒（滬：６００１９９）跌０﹒９％，伊力特
（滬：６００１９７）跌１﹒６％。
煤炭股連升兩日後回吐，華陽股份（滬：６００３４８）挫２﹒２％，陝西煤業
（滬：６０１２２５）跌１﹒８％，中國神華（滬：６０１０８８）跌０﹒５％，平煤股份
（滬：６０１６６６）跌１﹒５％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌１﹒８％，潞安環能
（滬：６０１６９９）跌１﹒７％，淮北礦業（滬：６００９８５）跌近２％。
內地昨日新增本土確診及無症狀感染合計９５２宗，較前日增近１５％。酒店餐飲股繼續回
落，首旅酒店（滬：６００２５８）挫２﹒７％，錦江酒店（滬：６００７５４）跌１﹒１％。
旅遊股跟跌，中國中免（滬：６０１８８８）跌０﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）跌
１﹒３％，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌０﹒６％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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