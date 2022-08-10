《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日跌０﹒５６％，報１２２６２﹒３點，深證中小

創新指數半日升０﹒３６％，報２５２２﹒０５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３４﹒４８億元，賣盤超買盤，

淨流出１４﹒４８億元。

美國總統拜登於當地時間周二（９日）簽署５２０億美元的晶片法案，法案將促進美國本土

半導體研發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國家的投資。消息刺激「國

產替代」概念，半導體板塊先抑後揚，蘇州固鍀（深：００２０７９）、大港股份

（深：００２０７７）等集體漲停。

７月ＣＰＩ環比由上月的持平轉為上漲０﹒５％。其中，受前期生豬產能去化效應逐步顯現

、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響，豬肉價格環比上漲２５﹒６％，同比亦彈兩

成。豬肉股分化，順鑫農業（深：０００８６０）彈１﹒４％，溫氏股份（深：３００４９８）

跌０﹒８％，唐人神（深：００２５６７）跌１﹒７％。

國家電網上海電力公司組織開展超導電纜大負荷試驗，通過連續９小時１０００安以上、最

大１２８９安的大負荷運行，初步驗證了超導電纜帶大負荷運行的能力。電網板塊衝高，中超控

股 （深：００２４７１）漲停，長高電新（深：００２４５２）升７﹒２％，萬馬股份

（深：００２２７６）升２﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

