《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收跌０﹒８７％，報１２２２３﹒５１點，深證

中小創新指數收升０﹒２７％，報２５１９﹒８４點。

台灣軍方周二（９日）稱，當天截至下午５時，發現解放軍軍機４５架次和艦船１０艘次持

續在台海周邊活動，進行聯合海空行動。滬深軍工股興奮，北方華創（深：００２３７１）升

１﹒７％，紫光國微（深：００２０４９）升２﹒６％，中航光電（深：００２１７９）升

１﹒６％，永興材料（深：００２７５６）升０﹒１％。

７月ＣＰＩ環比由上月的持平轉為上漲０﹒５％。其中，受前期生豬產能去化效應逐步顯現

、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響，豬肉價格環比上漲２５﹒６％，同比亦彈兩

成。豬肉股分化，順鑫農業（深：０００８６０）彈逾１％，溫氏股份（深：３００４９８）跌

０﹒８％，唐人神（深：００２５６７）跌１％。

美國總統拜登於當地時間周二簽署５２０億美元的晶片法案，法案將促進美國本土半導體研

發及生產，並禁止受資助的半導體企業加大對中國等非友好國家的投資。消息刺激「國產替代」

概念，半導體板塊先抑後揚，蘇州固鍀（深：００２０７９）、大港股份（深：００２０７７）

等集體漲停。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

