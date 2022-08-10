《經濟通通訊社１０日專訊》國產晶片之路仍然任重道遠，被稱為「大基金」的國家集成電

路產業投資基金股份有限公司近日多名高管及前高管落馬，紀委監委公布再增三人受查，包括「

大基金」管理人公司華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆以及華芯

投資投資二部原總經理劉洋。

其中楊征帆與國內多家半導體公司關係密切，更是八家半導體上市公司的董事，相關公司發

公告指楊征帆不參與公司日常經營管理，不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。八家公司

股價普遍隨板塊走高，反映消息對公司基本面利淡有限：



楊征帆任董事公司股價表現

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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）

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雅克科技（深：００２４０９） ６６﹒１９元 升２﹒０２％

中微公司（滬：６８８０１２） １４４﹒２６元 升０﹒０３％

北方華創（深：００２３７１） ３３３﹒５８元 升２﹒３６％

長川科技（深：３００６０４） ６１﹒７８元 升６﹒７２％

滬硅產業（滬：６８８１２６） ２２﹒５１元 升０﹒１８％

拓荊科技（滬：６８８０７２） ２７３元 升５﹒１６％

南大光電（深：３００３４６） ３８﹒５３元 升４﹒４７％

萬業企業（滬：６００６４１） ２８﹒５４元 跌１﹒０７％

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（ｅｙ）

