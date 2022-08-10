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AH股新聞

10/08/2022 14:51

《Ａ股焦點》大基金投資高管落馬，楊征帆任董事８家Ａ股影響微

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國產晶片之路仍然任重道遠，被稱為「大基金」的國家集成電
路產業投資基金股份有限公司近日多名高管及前高管落馬，紀委監委公布再增三人受查，包括「
大基金」管理人公司華芯投資管理有限責任公司原總監杜洋、投資三部副總經理楊征帆以及華芯
投資投資二部原總經理劉洋。
　　其中楊征帆與國內多家半導體公司關係密切，更是八家半導體上市公司的董事，相關公司發
公告指楊征帆不參與公司日常經營管理，不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。八家公司
股價普遍隨板塊走高，反映消息對公司基本面利淡有限：
　
　　　　　　　　　　　楊征帆任董事公司股價表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元人民幣）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雅克科技（深：００２４０９）　　６６﹒１９元　　升２﹒０２％
　　中微公司（滬：６８８０１２）　１４４﹒２６元　　升０﹒０３％
　　北方華創（深：００２３７１）　３３３﹒５８元　　升２﹒３６％
　　長川科技（深：３００６０４）　　６１﹒７８元　　升６﹒７２％
　　滬硅產業（滬：６８８１２６）　　２２﹒５１元　　升０﹒１８％
　　拓荊科技（滬：６８８０７２）　　　２７３元　　　升５﹒１６％
　　南大光電（深：３００３４６）　　３８﹒５３元　　升４﹒４７％
　　萬業企業（滬：６００６４１）　　２８﹒５４元　　跌１﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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