《經濟通通訊社１０日專訊》中央近日狠抓「芯腐敗」，讓人對「大基金」的成效生疑，美

國最新推出《晶片法案》攔截中國晶片產業，晶片國產化之路漫長。

被稱為「大基金」的國家集成電路產業投資基金股份有限公司近日多名高管及前高管落馬，

當中包括大基金兩任總裁，關係網涉及多家半導體公司，其中一名被查的投資部高層甚至是多家

半導體上市企業的董事會成員。

據《彭博》引述知情人士指出，中央高層領導上個月審閱晶片行業報告時，發現該行業的許

多進展疑被明顯誇大，而且很多投資根本就沒有任何效果，中國在晶片製造方面與西方的差距未

有縮小，而美國阻止受資助半導體企業在華投資後，這個差距恐怕會被不斷拉大。報道指，中國

政府花了大量資金投資晶片行業，相關技術被「卡脖子」的難關仍未解決，當局對此感到「挫折

和憤怒」，所以發動反腐風暴進行徹查。



＊政府投資審查不足，屢生國產晶片騙案＊



政府扶持和資助半導體公司固然是好事，但是當局「只講故事不講技術」、動輒上升到愛國

主義，便很容易招致不合資質的企業騙補，甚至成為滋生貪腐的溫床。上海市政府於２００３年

發布一份名為「漢芯一號」的科研成果，漢芯晶片號稱在某些方面的性能甚至超過國外同類產品

，但其後被揭發，漢芯晶片只是被磨走原有商標的摩托羅拉晶片；２０１７年一家名為武漢弘芯

的企業成立，獲得武漢政府大力扶持，該晶片廠挖來了台積電老臣子蔣尚義任行政總裁，號稱投

資額逾千億，不過該公司直至２０２０年７月發生資金鏈斷裂，當時甚至連廠房都沒有蓋好，翌

年２月全體員工被遣散，外界質疑武漢弘芯詐騙政府投資。（ｅｙ）（ｚｚ）

