《經濟通通訊社１０日專訊》內房債務違約不斷，對金融系統帶來潛在風險。外電早前報道

，中國審計署徵全面審查３萬億美元（約２０萬億元人民幣）的信託產業，近一個多月檢查至少

２０家信託公司帳目，包括五大信託公司。據《２１世紀經濟報道》最新引述知情人士稱，審計

自今年３月份便有，受疫情影響各地進度不同，有多家公司於７月底審計結束，採取的是抽查方

式。這輪審計是針對地方國有控股的信託公司，央企控股、民營資本控股等不在審計範圍之內。

審查範圍不單是帳目，而是全面的審查，尤其是在業審方面，進行了很詳盡的延伸審計。

內地房地產投資金額巨大，向來是信託公司重要的利潤來源。自多家大型內房債務告急，相

關信託產品亦多次傳出兌付風險。對於市場傳聞此次審計的重點在房地產融資項目，上述消息人

士指，此次審計重點是風險防範化解、有關政策落實和國有資產管理情況，不只是針對房地產，

預計會對信託下一步的發展出台新政策。

《彭博》稍早的報道指出，審計署要求被調研的信託公司上報高風險地產融資項目，以及下

一步的處置計劃。預計審計署完成調研後，將向中國高層提交報告。年初以來，包括中融信託、

光大信託、五礦信託、平安信託、中航信託和重慶信託在內的信託公司，至少收購了逾十宗恒大

（０３３３３）等出現違約風險的地產公司的項目股權，通過變身「開發商」來尋求降低損失及

化解風險。（ｗｌ）

