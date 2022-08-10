《經濟通通訊社１０日專訊》內地７月ＣＰＩ同比漲２﹒７％，漲幅較６月擴大０﹒２個百

分點，為連續第二個月漲幅擴大，創２０２０年７月份以來兩年新高，惟仍低於市場預期的漲

２﹒９％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，７月份，受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季

節性因素影響，ＣＰＩ環比由平轉漲，同比漲幅略有擴大。

據測算，在７月份２﹒７％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒９個百分點，

新漲價影響約為１﹒８個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅比

上月回落０﹒２個百分點。



＊豬肉價格環比漲逾２５％，鮮菜價格升一成＊



從環比看，ＣＰＩ由上月持平轉為上漲０﹒５％。其中，食品價格由上月下降１﹒６％轉為

上漲３﹒０％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５３個百分點。食品中，受前期生豬產能去化效應逐步顯

現、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響，豬肉價格上漲２５﹒６％；受多地持續高

溫天氣影響，鮮菜價格由上月下降９﹒２％轉為上漲１０﹒３％，漲幅高於季節性；鮮果大量上

市，價格下降３﹒８％。

非食品價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０７個百分點。

非食品中，受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降３﹒４％和３﹒６％；受暑期出

行增多影響，飛機票、賓館住宿、交通工具租賃費和旅遊價格分別上漲６﹒１％、５﹒０％、

４﹒３％和３﹒５％。



＊汽柴油和液化石油氣價格同比漲幅回落＊



從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲

６﹒３％，漲幅比上月擴大３﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒１２個百分點。食品中，豬

肉價格由上月下降６﹒０％轉為上漲２０﹒２％；鮮果和鮮菜價格分別上漲１６﹒９％和

１２﹒９％；糧食、禽肉、雞蛋和食用植物油價格漲幅在３﹒４％－７﹒４％之間。

非食品價格上漲１﹒９％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒５６個

百分點。其中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲２４﹒６％、２６﹒７％和２２﹒４％，

漲幅均有回落。（ｗｌ）

