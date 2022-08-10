《經濟通通訊社１０日專訊》內地７月ＣＰＩ同比漲２﹒７％，漲幅較６月擴大０﹒２個百
分點，為連續第二個月漲幅擴大，創２０２０年７月份以來兩年新高，惟仍低於市場預期的漲
２﹒９％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，７月份，受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季
節性因素影響，ＣＰＩ環比由平轉漲，同比漲幅略有擴大。
據測算，在７月份２﹒７％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒９個百分點，
新漲價影響約為１﹒８個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅比
上月回落０﹒２個百分點。
＊豬肉價格環比漲逾２５％，鮮菜價格升一成＊
從環比看，ＣＰＩ由上月持平轉為上漲０﹒５％。其中，食品價格由上月下降１﹒６％轉為
上漲３﹒０％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５３個百分點。食品中，受前期生豬產能去化效應逐步顯
現、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響，豬肉價格上漲２５﹒６％；受多地持續高
溫天氣影響，鮮菜價格由上月下降９﹒２％轉為上漲１０﹒３％，漲幅高於季節性；鮮果大量上
市，價格下降３﹒８％。
非食品價格由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒１％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０７個百分點。
非食品中，受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降３﹒４％和３﹒６％；受暑期出
行增多影響，飛機票、賓館住宿、交通工具租賃費和旅遊價格分別上漲６﹒１％、５﹒０％、
４﹒３％和３﹒５％。
＊汽柴油和液化石油氣價格同比漲幅回落＊
從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲
６﹒３％，漲幅比上月擴大３﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒１２個百分點。食品中，豬
肉價格由上月下降６﹒０％轉為上漲２０﹒２％；鮮果和鮮菜價格分別上漲１６﹒９％和
１２﹒９％；糧食、禽肉、雞蛋和食用植物油價格漲幅在３﹒４％－７﹒４％之間。
非食品價格上漲１﹒９％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒５６個
百分點。其中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲２４﹒６％、２６﹒７％和２２﹒４％，
漲幅均有回落。（ｗｌ）
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