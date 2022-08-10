《經濟通通訊社１０日專訊》內地７月ＰＰＩ同比上漲４﹒２％，漲幅較６月大幅收窄

１﹒９個百分點，為連續第九個月漲幅回落，創２０２１年２月以來１７個月新低，亦顯著低於

市場預期的漲４﹒８％。當月ＰＰＩ環比下降１﹒３％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指

，７月份，受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國ＰＰＩ環比由平轉降，同比漲

幅繼續回落。

據測算，在７月份４﹒２％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為３﹒２個百

分點，新漲價影響約為１﹒０個百分點。



＊７月ＰＰＩ環比轉降１﹒３％＊



從環比看，ＰＰＩ由上月持平轉為下降１﹒３％。其中，生產資料價格下降１﹒７％，降幅

擴大１﹒６個百分點；生活資料價格上漲０﹒２％，漲幅回落０﹒１個百分點。原油、有色金屬

等國際大宗商品價格回落帶動國內相關行業價格下降，其中化學原料和化學製品製造業價格下降

２﹒１％，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降２﹒０％，石油和天然氣開採業價格下降

１﹒３％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降６﹒０％。另外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價

格下降６﹒２％，非金屬礦物製品業價格下降１﹒９％，電力熱力生產和供應業價格下降

１﹒１％，降幅均有所擴大。煤炭開採和洗選業價格由上月上漲０﹒８％轉為下降２﹒１％。



＊煤炭、石油、有色等價格同比漲幅均回落＊



從同比看，ＰＰＩ上漲４﹒２％，漲幅比上月回落１﹒９個百分點。其中，生產資料價格上

漲５﹒０％，漲幅回落２﹒５個百分點；生活資料價格上漲１﹒７％，漲幅與上月相同。調查的

４０個工業行業大類中，價格上漲的有３５個，比上月減少２個。

主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲２０﹒７％，回落１０﹒７個百分

點；石油和天然氣開採業上漲４３﹒９％，回落１０﹒５個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業

上漲１﹒９％，回落６﹒３個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲２８﹒６％，回落６﹒１

個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲１０﹒６％，回落３﹒２個百分點。黑色金屬冶煉和

壓延加工業價格下降９﹒５％，降幅擴大５﹒８個百分點。農副食品加工業價格上漲６﹒８％，

漲幅擴大１﹒２個百分點。（ｗｌ）

