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AH股新聞

10/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

　　《經濟通通訊社１０日專訊》昨日（９日）恒指低開６點，報２００３９點。最高升２０５
點報２０２５０點，最低跌１８９點報１９８５６點。恒指收報２０００３點，跌４２點或
０﹒２１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒９億元人民幣，減少３２﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是天齊鋰業（０９６９６）、騰訊（００７００）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多
的依次是美團（０３６９０）、理想汽車（０２０１５）、港交所（００３８８）。
　　主板成交８２１﹒８４億元增加９﹒７％。其中港股通成交１６０﹒１億元，佔總成交
１９﹒５％。
　
＊美團打車推「高峰全免佣」活動＊
　
　　上海近期高溫預警信號頻發，打車高峰時段多個區域出現車輛供不應求的狀況。據《上海證
券報》報道，美團打車最新在滬設立聯合辦公室，通過科學規劃調度、增加車輛運力、熱門區域
「更近司機優先派單」等方式，大幅壓縮用戶高溫天打車等待時間。司機方面，美團打車提供早
晚夜三段式「高峰全免佣」活動。同時，司機可額外獲得高額現金獎勵，以增加收入。照此估算
，司機收入平均可提升三成以上。
　　此外，美團打車將持續招聘運營調度專家，擴充聯合辦公室人員規模。
　　天齊鋰業升５﹒３９％報８５﹒０５元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股跌０﹒４７％報
２９８元，北水淨買入１﹒６億元；中國神華升３﹒４４％報２２﹒５５元，北水淨買入１﹒３
億元。
　　美團跌２％報１７６元，北水淨賣出４億元；理想汽車跌３﹒９４％報１２６﹒８元，北水
淨賣出３﹒１億元；港交所跌１﹒０７％報３５２﹒４元，北水淨賣出２﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天齊鋰業　　　（０９６９６）　　　　　　２﹒１２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒５７
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒３２
　　華虹半導體　　（０１３４７）　　　　　　０﹒４３
　　佳源國際控股　（０２７６８）　　　　　　０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒００
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－３﹒１０
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－２﹒３４
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　－０﹒８１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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